Xiaomi Mi A3 è il nuovo best-buy per la fascia media

Questo nuovo speaker di Xiaomi è colorato - cool e costa meno di 100 euro : Youpin, la piattaforma di crowdfunding di Xiaomi , ospita da oggi un nuovo speaker portatile, caratterizzato da un prezzo non proprio economico, più che giustificato dalla qualità del brand. Vifa City Portable Wireless Bluetooth speaker è infatti prodotto dalla compagnia danese Vifa, fondata nel lontano 1933 e famosa per i propri prodotti audio. Il piccolo dispositivo […] L'articolo Questo nuovo speaker di Xiaomi è colorato , cool e costa ...

Xiaomi è inarrestabile e lancia un nuovo scooter e una nuova maglietta smart : Xiaomi lancia una nuova maglia per lo sport con sensore integrato e uno scooter autobi lancia to con autonomia maggiorata e ottimo prezzo. L'articolo Xiaomi è inarrestabile e lancia un nuovo scooter e una nuova maglietta smart proviene da TuttoAndroid.

Xiaomi Mi 9T - il nuovo flaghship della casa cinese è disponibile in Italia : Concluso da poco l’evento tenutosi a Milano, Xiaomi ha lanciato ufficialmente in Italia il suo nuovo flaghship, lo Xiaomi Mi 9T. Vi riportiamo di seguito le principali caratteristiche hardware e non solo, del nuovo top di gamma dell’azienda cinese. Il nuovo Mi 9T, dotato di piattaforma mobile Qualcomm® SnapdragonTM 730, un display full screen da 6,39 pollici, una pop up selfie camera da 20MP e una tripla fotocamera posteriore con AI ...