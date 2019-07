World Pasta Day 2019 | come sarà la pasta del futuro? Lanciata la kermesse “Al Dente” | per

meteoweb.eu

(Di giovedì 18 luglio 2019) In occasione delDay, ii italiani tornano a celebrare l’unicità dellae dello stile di vita italiano con “Alche coinvolge i migliori chef italiani e internazionali. Per 7 giorni, dal 18 al 25 ottobre, nei menù dei ristoranti che aderiranno all’iniziativa una ricetta ispirata al tema di questa edizione: #2050. Il 25 ottobre, un socialparty unirà il mondo in una spaghettata virtuale. Tradizione, menù etici, ricette glocal, ingredienti innovativi, attenzione a salute e ambiente: ecco le 6 le principali tendenze che caratterizzeranno il consumo di questo alimento nei prossimi 30 anni, evidenziate dai, sociologi, esperti di consumi, sostenibilità e food.lafra 30 anni? È la domanda a cui prova a dare risposta la 21ma edizione delDay. In un pianeta che ha sempre più fame di– in 10 anni il ...

voceditalia : World Pasta Day, arriva la manifestazione “Al Dente” - EuropeBT : Ansa Terra e #Gusto. I #Sapori dal mondo: World Pasta Day, arriva la manifestazione 'Al Dente' - Gazzettino : World pasta day, ecco come sarà la pasta del futuro -