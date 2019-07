Wanda Nara è una pornostar nata | Rocco Siffredi parla delle potenziali

De Laurentiis e Sgarbi duettano su Wanda Nara e James fino a Sarri alla Juve : Duetto di Sgabri e De Laurentiis a Radio Kiss Kiss in cui si parla u po’ di tutto, si scherza sul fato che Sgarbi sia presidente anche lui di una squadra di calcio. Poi De Maggio tesse le lodi del Napoli di De Laurentiis e spiega a Sgarbi il percorso fatto in 13 anni dal club che partiva da un fallimento De Maggio: “È un’opera d’arte?” Sgarbi: “Più che un opera d’arte è una cosa a regola d’arte. ...

Wanda Nara si ribalta con moto d'acqua sul lago di Como : Tanto spavento ma per fortuna nulla di grave per la moglie di Mauro Icardi, Wanda Nara, che ha postato su Instagram l'incidente avuto sul lago di Como. La donna, agente del giocatore dell'inter, si sarebbe ribaltata con una moto d'acqua mentre si trovava sul lago insieme a una coppia di amici. Salvata da alcuni diportisti, l'incidente non ha avuto conseguenze ma solo tanta paura.

Incidente con la moto d’acqua per Wanda Nara sul lago di Como : Week end sul lago di Como per la famiglia Icardi nella villa che si affaccia sul Lario e tra grigliate, cene sontuose e partitelle sulle sponde, non è mancata neppure un po’ di paura. Proprio mentre l’Inter scendeva in campo per la prima amichevole dell’era Conte, Maurito si divertiva a tirare il pallone con i figli di Maxi Lopez. Intanto Wanda prendeva il largo insieme agli amici Kennys e Monica. Nelle “Stories di Instagram” ...

Messaggero : Incontro Wanda Nara-Giuntoli - ma Mauro preferisce la Juve : Se De Laurentiis ha pubblicamente detto di non aver alcuna intenzione di incontrare Wanda Nara dopo l’ultimo Incontro di 3 anni fa, l’ho incontrata tre anni fa e non ho intenzione di incontrarla ancora. Mi è stato sufficiente quell’Incontro. Anche perché Icardi non rientra nelle necessità del Napoli. lo stesso non vale per Cristiano Giuntoli. Clamorosa indiscrezione quella che arriva dall’edizione odierna del Messaggero, secondo ...

CorSport – “Napoli - sotto con Icardi. Giuntoli ha incontrato Wanda Nara! Accelerata per James” [FOTO] : CorSport – “Napoli, sotto con Icardi. Giuntoli ha incontrato Wanda Nara! Accelerata per James” CorSport – “Napoli, sotto con Icardi. Giuntoli ha incontrato Wanda Nara! Accelerata per James”. Entra sempre più nel vivo il calciomercato, con il club azzurro molto attivo nelle trattative. Il Ds azzurro Cristiano Giuntoli lavora senza soste per dare a Carlo Ancelotti quegli acquisti richiesti per completare e ...