Volley femminile | Mondiali Under 20 2019 | Italia-Russia 2-3 Sconfitta indolore per le

Volley femminile - Mondiali Under 20 2019 : Italia-Cina 3-0. Azzurre inarrestabili - semifinale ad un passo! : Prosegue il cammino trionfale della Nazionale italiana ai Mondiali Under 20 2019 di Volley femminile. Nella seconda giornata della seconda fase, la formazione allenata da Massimo Bellano ha confermato quanto fatto vedere contro il Brasile regolando anche la Cina con il punteggio di 3-0 (25-19; 25-22; 25-20) e mettendo una seria ipoteca sul proseguimento del torneo. La situazione della Pool E vede infatti le Azzurre al comando con due vittorie e ...

LIVE Universiadi 2019 in DIRETTA : risultati 13 luglio. Argento per l’Italia nella pallanuoto femminile - gli azzurri del Volley si giocano l’oro : CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE IL MEDAGLIERE DELLE Universiadi 21.07 volley – Siamo nel secondo set della finale per l’oro tra Italia e Polonia. azzurri meglio rispetto al primo ma comunque sotto 11-8 al momento. 21.03 pallanuoto femminile – Finisce qui. Medaglia d’Argento per l’Italia. Le azzurre vengono sconfitte in finale 8-7 dall’Ungheria, giocando una buona partita e centrando comunque un ...

Volley femminile - Universiadi 2019 : l’Italia si arrende al cospetto della Russia - azzurre d’argento a Eboli : L’Italia si è dovuta accontentare della medaglia d’argento nel torneo di Volley femminile alle Universiadi 2019, le azzurre sono state sconfitte dalla Russia per 3-1 (25-21; 15-25; 26-24; 25-18) nella finale della kermesse riservata agli studenti di tutto il mondo. Questa sera, al PalaSele di Eboli (in provincia di Salerno), la nostra Nazionale non è riuscita a esprimersi al massimo delle proprie potenzialità contro un avversario ...

Volley femminile - Mondiali Under 20 2019 : l’Italia inizia col botto - USA sconfitti. Show da 23 punti di Enweonwu : L’Italia inizia col botto i Mondiali Under 20 di Volley femminile che sono incominciati oggi in Messico, le azzurre hanno sconfitto gli USA per 3-1 (28-26; 18-25; 30-28; 25-22) nel match più difficile della fase a gironi e hanno ipotecato il primo posto nella Pool A che comprende anche le padrone di casa e Cuba. Le ragazze di coach Massimo Bellano hanno debuttato contro le sempre solide americane, era un esordio di fuoco ma la nostra ...

Universiadi - Italia-Russia la finale femminile di Volley : visibile in streaming su Fisu Tv : Nel corso della XXX edizione delle Universiadi, a Napoli, la pallavolo italiana sta dimostrando di poter contare su giovani di sicuro avvenire sia nel tabellone maschile che in quello femminile, dove le ragazze del ct Paglialunga affronteranno la finale per l'oro contro la Russia questa sera al PalaSele di Eboli. Dove vedere la gara delle azzurre La sfida del PalaSele, al via alle 20:30, potrebbe essere parzialmente visibile su Rai Sport (canale ...

Beach Volley - World Tour 2019 Daegu. Europa contro Asia nel torneo 1 stella femminile in Corea : Sarà Europa contro Asia nel torneo 1 stella in programma a Daegu, in Corea del Sud riservato alle donne che va a completare una delle settimane più affollate della stagione del Beach volley. Non ci sono binomi italiani al via ma c’è comunque una nutrita rappresentanza europea con le russe Moiseeva/Syrtseva che recitano il ruolo di favorite. Attenzione anche alle due coppie austriache e alle rumene Vaida/Ordeanu, mentre tra i binomi ...

Volley femminile - Qualificazioni Olimpiadi Tokyo 2020 : Italia in raduno ad Alassio - 14 azzurre convocate : La Nazionale Italiana di Volley femminile è pronta per incominciare il cammino di avvicinamento al torneo di qualificazione alle Olimpiadi di Tokyo 2020 che andrà in scena a Catania nel weekend del 2-4 agosto. Le azzurre se la dovranno vedere contro Olanda, Belgio, Kenya: soltanto la vincitrice del raggruppamento staccherà il biglietto per la rassegna a cinque cerchi. Dopo la deludente Final Six della Nations League, le ragazze del CT Davide ...

Volley femminile - Universiadi 2019 : Italia in finale - Nicoletti e compagne asfaltano l’Ungheria : L’Italia ha demolito l’Ungheria con un roboante 3-0 (25-15; 25-16; 25-16) e si è qualificata alla finale del torneo di Volley femminile alle Universiadi 2019. Le ragazze di coach Marco Paglialunga, che ieri avevano surclassato il Brasile ai quarti di finale, si sono imposte senza alcun problema contro la malcapitata formazione magiara e hanno così staccato il pass per l’atto conclusivo della competizione riservata agli ...

Volley femminile - Nations League 2019 : Italia senza ritmo e gioco - azzurre senza semifinali. Ora marcia verso il preolimpico : Una Final Six deludente, sofferta, sottotono. Si riassumono così gli atti conclusivi della Nations League 2019 di Volley femminile in casa Italia, le azzurre non sono mai state in partita e hanno raccolto due sonore sconfitte contro Turchia e Cina: le ragazze del CT Davide Mazzanti erano tra le grandi favorite per il successo conclusivo e invece si sono completamente spente a Nanchino, esibendo un gioco lontano anni luce rispetto a quello visto ...

Volley femminile : Valentina Diouf vola in Corea del Sud con la voglia di rilanciarsi : “Vado a giocare in Corea per continuare la mia formazione all’estero ma l’Italia mi manca molto e un giorno spero di tornarci“, con queste parole (fonte: Ansa) Valentina Diouf ha annunciato il suo passaggio al KGC Ginseng Corp. Daejeon. L’ex opposta di di Busto Arsizio, fuori giro della Nazionale Italiana già da diverso tempo, continua nella sua carriera da girovaga del Volley, dopo l’esperienza in Brasile tra ...

Volley femminile - il calendario e le date dell’estate. Qualificazioni olimpiche ed Europei : il programma e gli appuntamenti dell’Italia : L’Italia ha ormai archiviato la brutta eliminazione subita nella Final Six della Nations League 2019 di Volley femminile, le azzurre hanno perso contro Cina e Turchia dicendo addio alla possibilità di accedere alle semifinali del prestigioso torneo internazionale. Il sogno di alzare al cielo il trofeo è sfumato, la nostra Nazionale ha giocato ben al di sotto del proprio livello e non è riuscita a esprimersi al meglio a Nanchino, ora ...

Volley femminile - Nations League 2019 : la Cina batte la Turchia e conquista il terzo posto : La Cina ha conquistato il terzo posto nella Nations League 2019 di Volley femminile, le padrone di casa hanno sconfitto la Turchia per 3-1 (25-23; 25-15; 20-25; 25-21) e hanno così potuto festeggiare di fronte al proprio pubblico di Nanchino. Le asiatiche, presentatesi all’appuntamento senza molte titolari tra cui la fuoriclasse Zhu Ting, sono riuscite a fare bella figura nella Final Six e hanno così replicato il risultato ottenuto lo ...

Volley femminile - Nations League 2019. Brasile e Usa per riprendersi il mondo : Brasile e Usa provano a riprendersi il mondo dopo il black out della rassegna iridata di ottobre in Giappone. La Nations League ha fatto riprendere quota alle due nazionali che erano uscite con le ossa rotte da Giappone 2018, entrambe lontane dal podio, quinte le statunitensi, addirittura eliminate dall’ultima fase le brasiliane. Ora si giocano la finale della prima grande manifestazione del 2019, l’unica di respiro mondiale in ...

Cina-Turchia Volley femminile - Finale 3°-4° posto Nations League 2019 : orario d’inizio e come vederla in tv e streaming : Sfida tra deluse quella che aprirà l’ultima giornata della Final Six della Nations League 2019 di volley femminile. Prima della stellare partita tra Brasile e Stati Uniti valida per il titolo nella prestigiosa competizione internazionale, si affronteranno Cina e Turchia nella Finale per il terzo posto. La formazione asiatica si è già superata avanzando alla seconda fase grazie alla vittoria sulla deludente Italia e le giovani giocatrici ...