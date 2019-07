Vite da copertina | fuori Alda D' Eusanio | dentro Ciacci | ecco le provinate per la

blogo

(Di giovedì 18 luglio 2019)dasi rinnova. Nella prossima edizione del contenitore pomeridiano di Tv8, secondo quanto risulta a Blogo, ci saranno molte novità. La prima dovrebbe essere la conduttrice. Infatti, stando alle informazioni in nostro possesso, non ci saràD', tornata al timone di un programma tutto suo meno di un anno fa. Al suo posto molto probabilmente un'altra donna. Tra lefinora ci sarebbero le attrici Giorgia Wurth, Euridice Axen e Barbara De Rossi e le conduttrici ed ex veline di Striscia la notizia Giorgia Palmas e Federica Nargi.daD'leper la conduzione (Anteprima Blogo) pubblicato su TVBlog.it 18 luglio 2019 12:06.

