Violenza sessuale di gruppo | fermati tre ventenni | «Ragazza accerchiata | picchiato il

Violenza sessuale - arrestato youtuber : 8.00 Il noto youtuber Raimundo "Ray" Diaz è stato arrestato per Violenza sessuale dopo la pubblicazione di un video in cui appare con una minore. Il 33enne è stato fermato venerdì dalla polizia di Los Angeles dopo un'indagine scaturita dalla pubblicazione di un video in cui lo youtuber - che ha 3 milioni di follower - sembra aggredire una minore con cui aveva una relazione. La vittima 16enne ha dichiarato in un'intervista di essere stata ...

Palermo - Violenza sessuale su una studentessa : fermati due giovani - incastrati dai filmati : Due ragazzi di 21 e 19 anni di nazionalità bengalese sono stati arrestati in relazione alla violenza sessuale su una studentessa il 4 luglio scorso a Palermo. A incastrarli i filmati delle telecamere di videosorveglianza della zona.Continua a leggere

Violenza sessuale e abusi su una 15 enne di Palermo : arrestati tre 19enni : Tre giovani di 19 anni sono stati arrestati a Palermo dai carabinieri con l’accusa di Violenza sessuale nei confronti di una ragazza di 15 anni. Le indagini sono coordinate dal procuratore aggiunto Annamaria Picozzi, dai sostituti Giorgia Righi e Sergio Mistritta. La giovanissima vittima, scrive il sito on line Live Sicilia, avrebbe subito gli abusi prima in un parcheggio nella zona di Corso Calatafimi poi tra i viali dell’ex ...

Palermo - ricatti e Violenza sessuale su una 15enne : arrestati 3 ragazzi - anche il suo fidanzato : Prima la foto che la ritrae in abbigliamento intimo, quindi il ricatto sessuale e poi gli abusi. A sette mesi di distanza dalle violenze denunciate da una 15enne, i carabinieri di Palermo hanno arrestato 3 ragazzi di 19 anni al termine delle indagini condotte dal procuratore aggiunto Annamaria Picozzi e dai sostituti Giorgia Righi e Sergio Mistritta. La giovanissima vittima avrebbe subito gli abusi prima in un parcheggio nella zona di corso ...

Mano morta? Vale come Violenza sessuale - condanna a due anni di carcere : Il caso è del settembre 2018. La mattina, anzi l’alba, del 18 settembre. A Roma, lungo via Porta San Lorenzo, un uomo di 40 anni ha fatto la Mano morta a una ragazza. Questo racconta la cronaca del Corriere della Sera che spiega come l’uomo non abbia toccato la ragazza ventenne, ovviamente senza il consenso di lei. Questo gesto gli è costato un’accusa di violenza sessuale e una condanna a due anni di carcere. La condanna è anche più alta di ...

Nove militanti di Forza nuova a processo per Violenza sessuale e istigazione all'odio razziale : Una violenza sessuale, processi sommari, un pestaggio nel centro di Roma e istigazione all’odio razziale. Sono queste le accuse da cui dovranno difendersi davanti a un giudice Nove militanti di Forza nuova.I neofascisti del partito dell’ex terrorista nero Roberto Fiore sono stati rinviati a giudizio - riporta questa mattina Il Messaggero - nell’ambito dell’inchiesta “Banglatour”, che prese le mosse dalle ...

Martina Rossi morta per sfuggire a Violenza sessuale : "Cadde dal balcone per sfuggire a un tentativo di violenza sessuale": così si legge nella motivazione della sentenza con cui la Procura di Arezzo ha condannato a 6 anni di carcere i due ragazzi che volevano stuprare la 20enne Martina Rossi. "Fuggiva per sfuggire a un tentativo di violenza sessuale". È questo il succo delle motivazioni della sentenza con cui la Procura di Arezzo, il 14 dicembre 2018, ha condannato in primo ...

Padova : 25enne fermato e condotto in carcere per Violenza sessuale : Padova, 10 giu. (AdnKronos) - La Polizia di Padova ha sottoposto a fermo di polizia giudiziaria un uomo romeno di 25 anni, senza fissa dimora e con precedenti specifici, per aver tentato di violentare una giovane donna di 27 anni lo scorso 2 giugno. Quella sera era arrivata sulla linea del 113 della

Venezia : Violenza sessuale in discoteca - arrestato quattordicenne : L'adolescente, che ha già precedenti, è stato fermato e portato nel carcere minorile di Treviso. La vittima è una ragazza di 20 anni. Dopo l'episodio, a maggio, il locale di Marghera era stato chiuso dal questore per 30 giorni

Botte e Violenza sessuale ai bimbi dell'asilo - arrestati quattro insegnanti in Irpinia : Botte all'asilo sui bimbi e anche un caso di violenza sessuale: arrestati quattro insegnanti. Dalle prime ore della mattinata, i carabinieri del comando provinciale di Avellino sono...

Arrestato nigeriano latitante ricercato per Violenza sessuale : Federico Garau Resosi irreperibile prima che le autorità lo conducessero dietro le sbarre, l'africano era ricercato in tutta la penisola. Arrestato nella giornata di ieri grazie alle segnalazioni dei cittadini È finalmente finito in manette un 30enne nigeriano accusato di violenza sessuale e ricercato da tempo in tutto il Paese. Lo straniero è stato rintracciato a Cacciola, una frazione di Scandiano (Reggio Emilia). Secondo quanto ...

