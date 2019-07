Vimeo condannata a risarcire 5 milioni di euro a Mediaset

ilgiornale

(Di giovedì 18 luglio 2019) Lavinia Greci Per il Tribunale di Roma, il portale americano ha svolto "un'evidente attività di manipolazione" sui contenuti del gruppo, dimostrando piena consapevolezza della presenza di materiale illecitamente caricato in violazione del generale "principio di buona fede" Quasi cinquediper aver caricato sul proprio sito 498 video, coperti da diritto d'autore, senza alcuna autorizzazione. Il portale americanoè stato condannato aper la pubblicazione di questi contenuti. A ordinarlo è stato il Tribunale di Roma, condannando il portale anche al pagamento di quasi 80miladi spese processuali. Le 19 azioni legali Secondo quanto riportato da una nota, da quando il gruppo ha deciso di ricorrere alle vie legali per impedire la pirateria online a danno degli editori, finora sono stati coinvolti dalle azioni 19 diversi operatori ...

Esposito5Madda : Copyright, Vimeo condannata a pagare 5 mln a Mediaset - BlogNews_it : Vimeo condannata a risarcire Mediaset per 5 milioni di euro: 498 video online caricati illecitamente - chrisneel : Copyright, Vimeo condannata a pagare 5 mln a Mediaset -