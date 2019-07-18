romadailynews : Viabilità Roma Regione Lazio del 18-07-2019 ore 19:15: VIABILITÀ DEL 18 LUGLIO 2019 ORE 18… - romadailynews : ?? Nuovo Podcast! 'Viabilità Roma Regione Lazio del 18-07-2019 ore 19:15' su @Spreaker #infomobilita_regione_lazio… - zazoomblog : Viabilità Roma Regione Lazio del 18-07-2019 ore 18:15 - #Viabilità #Regione #Lazio #18-07-2019 -
Viabilità Roma Regione Lazio del 18-07-2019 ore 18 : 45 : Viabilità DEL 18 LUGLIO 2019 ORE 18:20 GIANGUIDO LOMBARDI BUONASERA E BEN TROVATI ALL’ASCOLTO CON L’INFOMOBILITÀ DELLA Regione Lazio; SULLA A1 FIRENZE Roma, A CAUSA DI UN INCENDIO DA POCO RIMOSSO PERMANGONO CODE TRA FABRO E ORVIETO IN DIREZIONE Roma; CI SPOSTIAMO SUL RACCORDO ANULARE DOVE LA CIRCOLazioNE E’ SOSTENUTA SU ENTRAMBE LE CARREGGIATE: IN ESTERNA INCOLONNAMENTI A PARTIRE DALL’USCITA PER FIUMICINO FINO ALLA TUSCOLANA; IN INTERNA SI ...
Viabilità Roma Regione Lazio del 18-07-2019 ore 18 : 15 : Viabilità DEL 18 LUGLIO 2019 ORE 17:20 GIANGUIDO LOMBARDI BUON POMERIGGIO E BEN TROVATI ALL’ASCOLTO CON L’INFOMOBILITÀ DELLA Regione Lazio; TRAFFICO INTENSO SUL RACCORDO ANULARE: IN CARREGGIATA ESTERNA INCOLONNAMENTI A PARTIRE DALL’USCITA PER FIUMICINO FINO ALLA TUSCOLANA; IN INTERNA SI PROCEDE A RILENTO TRA CASSIA E SALARIA, PROSEGUENDO TRA BUFALOTTA E Roma TERAMO; SULLA STESSA Roma TERAMO RALLENTAMENTI SUL TRATTO URBANO, TRA VIA FIORENTINI E ...
Viabilità Roma Regione Lazio del 18-07-2019 ore 17 : 45 : Viabilità DEL 18 LUGLIO 2019 ORE 17:20 GIANGUIDO LOMBARDI BUON POMERIGGIO E BEN TROVATI ALL’ASCOLTO CON L’INFOMOBILITÀ DELLA Regione Lazio; TRAFFICO INTENSO SUL RACCORDO ANULARE: IN CARREGGIATA ESTERNA INCOLONNAMENTI A PARTIRE DALL’USCITA PER FIUMICINO FINO ALLA TUSCOLANA; IN INTERNA SI PROCEDE A RILENTO TRA CASSIA E SALARIA, PROSEGUENDO TRA BUFALOTTA E Roma TERAMO; SULLA STESSA Roma TERAMO RALLENTAMENTI SUL TRATTO URBANO, TRA VIA FIORENTINI E ...
Viabilità Roma Regione Lazio del 18-07-2019 ore 17 : 15 : Viabilità DEL 18 LUGLIO 2019 ORE 16:20 GIANGUIDO LOMBARDI BUON POMERIGGIO E BEN TROVATI ALL’ASCOLTO CON L’INFOMOBILITÀ DELLA Regione Lazio; SULLA PONTINA SI E’ CONCLUSO L’INCIDENTE AVVENUTO IN PRECEDENZA NEI PRESSI DI PRATICA DI MARE, PERMANGONO CODE RESIDUE A PARTIRE DAL RACCORDO ANULARE IN DIREZIONE DI LATINA; RACCORDO DOVE LA CIRCOLazioNE E’ SOSTENUTA IN CARREGGIATA ESTERNA, CON INCOLONNAMENTI A PARTIRE DALL’USCITA PER FIUMICINO FINO ALLA ...
Viabilità Roma Regione Lazio del 18-07-2019 ore 16 : 30 : Viabilità DEL 18 LUGLIO 2019 ORE 16:20 GIANGUIDO LOMBARDI BUON POMERIGGIO E BEN TROVATI ALL’ASCOLTO CON L’INFOMOBILITÀ DELLA Regione Lazio; SULLA PONTINA SI E’ CONCLUSO L’INCIDENTE AVVENUTO IN PRECEDENZA NEI PRESSI DI PRATICA DI MARE, PERMANGONO CODE RESIDUE A PARTIRE DAL RACCORDO ANULARE IN DIREZIONE DI LATINA; RACCORDO DOVE LA CIRCOLazioNE E’ SOSTENUTA IN CARREGGIATA ESTERNA, CON INCOLONNAMENTI A PARTIRE DALL’USCITA PER FIUMICINO FINO ALLA ...
Viabilità Roma Regione Lazio del 18-07-2019 ore 15 : 30 : Viabilità DEL 18 LUGLIO 2019 ORE 15:20 GIANGUIDO LOMBARDI BUON POMERIGGIO E BEN TROVATI ALL’ASCOLTO CON L’INFOMOBILITÀ DELLA Regione Lazio; SUL RACCORDO ANULARE UN INCIDENTE PROVOCA CODE IN CARREGGIATA ESTERNA, DALL’USCITA PER LA COLOMBO FINO ALL’APPIA; E A CAUSA DI UN ALTRO INCIDENTE CHE HA VISTO COINVOLTI PIU’ VEICOLI CI SONO DISAGI SULLA PONTINA, CON INCOLONNAMENTI A PARTIRE DAL RACCORDO FINO A PRATICA DI MARE IN DIREZIONE DI LATINA; CI ...
Viabilità Roma Regione Lazio del 18-07-2019 ore 12 : 30 : Viabilità 18 LUGLIO 2019 ORE 12:20 TOMMASO RENZI BUONGIORNO E BEN CON L’INFOMOBILITÀ DELLA Regione Lazio RIMOSSO L’INCIDENTE CHE CAUSAVA DISAGI SULL’A1 Roma-NAPOLI ALL’ALTEZZA DEL KM 579 ATTUALMENTE IL TRAFFICO E SCORREVOLE SUL TRATTO INTERESSATO PASSIAMO AL RACCORDO DOVE TROVIAMO RALLENTAMENTI E CODE IN CARREGGIATA INTERNA TRA PRENESTINA E TUSCOLANA RALLENTAMENTI ANCHE SULL’A24 Roma-TERAMO TRA VICOVARO E CARSOLI IN ENTRAMBI I SENSI DI ...
Viabilità Roma Regione Lazio del 18-07-2019 ore 11 : 30 : Viabilità 18 LUGLIO 2019 ORE 11:20 TOMMASO RENZI BUONGIORNO E BEN CON L’INFOMOBILITÀ DELLA Regione Lazio IN APERTURA L’A1 Roma – NAPOLI: DOVE UN INCINDENTE ALL’ALTEZZA DEL KM 579 CAUSA CODE IN DIREZIONE DI NAPOLI TRA SAN CESAREO E VALMONTONE, SI INVITA A PRESTARE ATTENZIONE PER IL RESTRINGIMETNO DI CARREGGIATA E 2 CORSIE ALL’ALTEZZA DELL’INCIDENTE PASSIAMO AL RACCORDO DOVE TROVIAMO CODE IN CARREGGIATA INTERNA PER TRAFFICO INTENSO TRA ...
Viabilità Roma Regione Lazio del 18-07-2019 ore 10 : 30 : Viabilità 18 LUGLIO 2019 ORE 10:20 TOMMASO RENZI BUONGIORNO E BEN CON L’INFOMOBILITÀ DELLA Regione Lazio IN APERTURA L’A1 Roma – NAPOLI: A CAUSA DI UN INCIDENTE AVVENUTO ALL’ALTEZZA DEL KM 579 E NEL QUALE SONO COINVOLTI 2 CAMION, TROVIAMO CODE IN DIREZIONE DI NAPOLI TRA SAN CESAREO E VALMONTONE CON RESTRINGIMENTO DI CARREGGIATA A 2 CORSIE IN PROSSIMITA DELL’INCIDNETE, MENTRE IN DIREZIONE DI Roma TROVIAMO 4 KM DI CODA TRA VALMONTONE ED IL BIVIO ...
Viabilità Roma Regione Lazio del 18-07-2019 ore 09 : 45 : Viabilità 18 LUGLIO 2019 ORE 09:20 TOMMASO RENZI BUONGIORNO E BEN CON L’INFOMOBILITÀ DELLA Regione Lazio IN APERTURA L’A1 Roma – NAPOLI: A CAUSA DI UN INCIDENTE AVVENUTO ALL’ALTEZZA DEL KM 579 E NEL QUALE SONO COINVOLTI 2 CAMION, TROVIAMO CODE IN DIREZIONE DI NAPOLI TRA SAN CESAREO E VALMONTONE CON RESTRINGIMENTO DI CARREGGIATA A 2 CORSIE DI CUI UNA DI DEVIAZIONE IN PROSSIMITA DELL’INCIDNETE, MENTRE IN DIREZIONE DI Roma PER LA CONSEGUENTE ...
Viabilità Roma Regione Lazio del 18-07-2019 ore 09 : 15 : Viabilità 18 LUGLIO 2019 ORE 08:20 TOMMASO RENZI BUONGIORNO E BEN TROVATI CON L’INFOMOBILITÀ DELLA Regione Lazio IN APERTURA L’A1 Roma – NAPOLI: A CAUSA DI UN INCIDENTE AVVENUTO ALL’ALTEZZA DEL KM 579 E NEL QUALE SONO COINVOLTI 2 CAMION, TROVIAMO CODE IN DIREZIONE DI NAPOLI TRA SAN CESAREO E VALMONTONE CON RESTRINGIMENTO DI CARREGGIATA A 2 CORSIE DI CUI UNA DI DEVIAZIONE IN PROSSIMITA DELL’INCIDNETE, MENTRE IN DIREZIONE DI Roma PER LA ...
Viabilità Roma Regione Lazio del 18-07-2019 ore 08 : 45 : Viabilità 18 LUGLIO 2019 ORE 08:20 TOMMASO RENZI BUONGIORNO E BEN TROVATI CON L’INFOMOBILITÀ DELLA Regione Lazio IN APERTURA L’A1 Roma – NAPOLI: A CAUSA DI UN INCIDENTE AVVENUTO ALL’ALTEZZA DEL KM 579 E NEL QUALE SONO COINVOLTI 2 CAMION, TROVIAMO CODE IN DIREZIONE DI NAPOLI TRA SAN CESAREO E VALMONTONE CON RESTRINGIMENTO DI CARREGGIATA A 2 CORSIE DI CUI UNA DI DEVIAZIONE IN PROSSIMITA DELL’INCIDNETE, MENTRE IN DIREZIONE DI Roma PER LA ...
Viabilità Roma Regione Lazio del 18-07-2019 ore 08 : 15 : Viabilità 18 LUGLIO 2019 ORE 07:20 TOMMASO RENZI BUONGIORNO E BEN TROVATI A QUESTO PRIMO APPUNTAMENTO CON L’INFOMOBILITÀ DELLA Regione Lazio IN APERTURA L’A1 Roma – NAPOLI: A CAUSA DI UN INCIDENTE AVVENUTO ALL’ALTEZZA DEL KM 579 E NEL QUALE SONO COINVOLTI 2 CAMION, TROVIAMO CODE IN DIREZIONE DI NAPOLI TRA SAN CESAREO E VALMONTONE CON RESTRINGIMENTO DI CARREGGIATA A 2 CORSIE DI CUI UNA DI DEVIAZIONE IN PROSSIMITA DELL’INCIDNETE, MENTRE IN ...
Viabilità Roma Regione Lazio del 18-07-2019 ore 07 : 30 : Viabilità 18 LUGLIO 2019 ORE 07:20 TOMMASO RENZI BUONGIORNO E BEN TROVATI A QUESTO PRIMO APPUNTAMENTO CON L’INFOMOBILITÀ DELLA Regione Lazio IN APERTURA L’A1 Roma – NAPOLI: A CAUSA DI UN INCIDENTE AVVENUTO ALL’ALTEZZA DEL KM 579 E NEL QUALE SONO COINVOLTI 2 CAMION, TROVIAMO CODE IN DIREZIONE DI NAPOLI TRA SAN CESAREO E VALMONTONE CON RESTRINGIMENTO DI CARREGGIATA A 2 CORSIE DI CUI UNA DI DEVIAZIONE IN PROSSIMITA DELL’INCIDNETE, MENTRE IN ...
Viabilità Roma Regione Lazio del 17-07-2019 ore 20 : 30 : Viabilità 17 LUGLIO 2019 ORE 20:20 ARIANNA CAROCCI BUONASERA E BEN TROVATI A QUESTO ULTIMO APPUNTAMENTO CON L’INFOMOBILITÀ DELLA Regione Lazio SUL RACCORDO IN CARREGGIATA ESTERNA CODE A TRATTI TRA COLOMBO E APPIA; IN INTERNA CODE TRA NOMENTANA E PRENESTINA, PIÙ AVANTI RALLENTAMENTI TRA TUSCOLANA E APPIA. QUALCHE RALLENTAMENTO SUL TRATTO URBANO DELLA A24 TRA TOR CERVARA ED IL RACCORDO IN USCITA. CODE POI SULLA Roma FIUMICINO TRA LA COLOMBO E ...