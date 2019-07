Verini | vergognosa la censura fatta a murale Ostia che onora comunità

romadailynews

(Di giovedì 18 luglio 2019) Roma – “Ail Municipio guidato da 5 Stelle hato e cancellato da unantimafia, dedicato a cultura e legalta’, i volti di persone su questo impegnate e per questo – come Federica Angeli – minacciate. Cio’, prima che vergognoso, e’ incredibile. Si tratta di un’opera chela realta’ e la memoria di quella comunita’, frutto di un percorso didattico e partecipato con scuole e associazioni, realizzata su una parete della Lido Nord. Spinto dai neofascisti di CasaPound, il Municipio grillino adopera la, offende la storia e il presente die colpisce, con Federica Angeli, giornalisti coraggiosi che con il loro lavoro aiutano a combattere l’illegalita’ e la criminalita’”. Cosi’ il deputato Walter, presidente in commissione Antimafia del Comitato per la tutela ...