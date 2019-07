Uscita di Luigi’s Mansion 3 annunciata in video | Halloween da brivido su Nintendo Switch

optimaitalia

(Di giovedì 18 luglio 2019) Tra le tante bellezze dell'E3 2019, Luigi's3 è uno dei titoli che più di tutti hanno saputo convincere stampa e pubblico nel corso della fieraludica che si è tenuta a giugno in quel di Los Angeles. Apparso precedentemente un po' in sordina, il terzo capitolo della saga nata sull'indimenticabile GameCube con protagonista il fratello di Mario è tornato a mostrarsi in occasione della kermesse americana in forma smagliante, mettendo sul piatto tante novità di gameplay e un comparto tecnico realmente convincente. Ad una presentazione pressoché perfetta mancava solo un dato: la data diufficiale. Una lacuna che "mamma"ha voluto colmare con un nuovo trailer pubblicato sul suo canale Twitter istituzionale, che tra fantasmi e atmosfere orrorifiche - ma anche altamente ironiche! - va proprio a svelare la release ufficiale di Luigi's3. Il giorno da ...

