Un posto al sole | anticipazioni dal 22 al 26 luglio | Diego è depresso

UN posto AL SOLE - anticipazioni puntata di venerdì 19 luglio 2019 : anticipazioni puntata 5300 di Un POSTO al SOLE in onda venerdì 19 luglio 2019: Comincia la nuova avventura imprenditoriale di Roberto (Riccardo Polizzy Carbonelli), Filippo (Michelangelo Tommaso) e Serena (Miriam Candurro). Patrizio (Lorenzo Sarcinelli) è ormai lanciato verso il nuovo lavoro sullo yacht, ma intanto Raffaele è sempre in ansia per Diego (Francesco Vitiello) che continua a negarsi… Giulia (Marina Tagliaferri) vede frantumarsi ...

Un posto al Sole Anticipazioni 18 luglio 2019 : Giulia con il cuore spezzato : Una brutta sorpresa rovina la permanenza di Giulia a casa del suo compagno. Le certezze della Poggi verranno meno e la sua storia d'amore potrebbe essere in pericolo.

Un posto al Sole - Teresa non tornerà più : Carmen Scivittaro lascia la soap : L’attrice avrebbe abbandonato definitivamente le scene per dedicarsi ai suoi affetti dopo aver subito un grave lutto

Un posto al sole - spoiler dal 29/7 al2/8 : Adele e Manlio ritornano per l'udienza : Un posto al sole, la nota e longeva soap partenopea, va in onda tutte le sere, dal lunedì al venerdì su Raitre a partire dalle 20:45. Numerose saranno le sorprese delle prossime puntate prima della consueta pausa ad agosto: ritornerà Adele interpretata da Sara Ricci e ci sarà un nuovo personaggio, Rosaria, la madre di Mia ed Alex. Trame dal 29 luglio al 2 agosto Nelle anticipazioni della settimana che va dal 29 luglio al 2 agosto Vittorio sarà ...

Anticipazioni Un posto al sole al 2 agosto : inizia il processo contro Manlio : Sono giunte le nuovissime Anticipazioni della soap Un posto al sole delle puntate che andranno in onda dopo la trasmissione "Vox Populi" e quindi alle 20.45 circa da lunedì 29 luglio al 2 agosto. Ci sarà un grande ritorno: parliamo di Adele, la mamma di Susanna, questo coinciderà con l'inizio del processo contro Manlio. E ancora, Vittorio scoprirà un segreto familiare della bella Anita mentre Marina cercherà con le unghie e con i denti di ...

Un posto al sole : MARINA e il padre di nuovo uniti - ma adesso? [Anticipazioni] : Grandi emozioni nelle più recenti puntate di Un posto al sole: proprio quando sembrava che non ce l’avrebbe più fatta, MARINA (Nina Soldano) è riuscita a far cadere la corazza di “Lucio” e a dimostrare una volta per tutte che quest’ultimo è suo padre Arturo (Massimiliano Iacolucci). Un tenero abbraccio ha sancito il fatto che i due si siano ufficialmente ritrovati e ha fatto pure versare fiumi di lacrime ai fan della soap ...

Anticipazioni Un posto al sole al 26 luglio : arriva la mamma di Mia e Alex : Come anticipato dal settimanale Telepiù, nei prossimi episodi di Un posto al sole, entrerà un nuovo personaggio nella soap: Rosaria, mamma di Mia e Alex. La donna, dal carattere dirompente, irromperà nella soap come un ciclone e deciderà che è giunto il momento per conoscere Vittorio, innescando così una serie di reazioni ai limiti del tragicomico. Nel frattempo il ragazzo sembrerà essersi dimenticato della parentesi di passione con Anita, e ...

Un posto al sole - Teresa Diacono assente dalla soap : il motivo : Il pubblico di Un posto al sole deve prepararsi a dire addio al personaggio di Teresa Diacono interpretato da Carmen Scivitarro? A quanto pare sì. Da tempo i telespettatori si domandano che fine abbia fatto la donna, assente dalla soap di Rai 3. Qualcuno, osservando gli ultimi scatti sui social in cui la donna apparirebbe più magra, ha ipotizzato una malattia. La preoccupazione è diventata ancora più forte quando l’attrice è sparita dalla ...

UN posto AL SOLE - anticipazioni puntata di giovedì 18 luglio 2019 : anticipazioni puntata 5299 di Un POSTO al SOLE in onda giovedì 18 luglio 2019: Giulia (Marina Tagliaferri) va a trovare Denis (Corrado Tedeschi), ma finirà per imbattersi in una spiacevole sorpresa che la porterà a cambiare i suoi programmi… Filippo (Michelangelo Tommaso) e Serena (Miriam Candurro) convincono finalmente Patrizio (Lorenzo Sarcinelli) a lavorare come chef sullo yacht… Arruolato a bordo Lorenzo, ora bisogna comunicare ...

Un posto al sole anticipazioni : OTELLO e TERESA - lui capisce che ormai… : Andando in onda ogni giorno, i personaggi delle soap opera diventano per il pubblico come “amici di famiglia” e quindi ogni volta che uno di loro esce di scena è sempre come vivere un piccolo trauma. Ne sanno qualcosa i fan di Un posto al sole, soprattutto quelli storici, che da ormai da un bel po’ hanno dovuto rinunciare a una delle figure più amate della trasmissione: quella di TERESA Diacono, madre di Silvia (Luisa Amatucci) ...

Anticipazioni Un posto al sole trama puntate 22-26 luglio 2019 : Vittorio Conosce Rosaria - la Mamma di Alex! : Anticipazioni Un posto al sole trama puntate da lunedì 22 a venerdì 26 luglio 2019: arriva Rosaria, la Mamma di Alex e di Mia. Diego fa preoccupare il padre Anticipazioni Un posto al sole: Vittorio esasperato dalla situazione famigliare di Alex. Marina fa di tutto per salvare la vita a suo padre, mentre Roberto appare in una versione… un po’ insolita. Serena delude Filippo. Raffaele soffre per Diego… Un nuovo ingresso, drammi, ...

Un posto al sole - puntata di venerdì 19 luglio : Alex torna da Berlino con Vittorio : Proseguono le avventure dei protagonisti della longeva soap opera di Rai 3 "Un posto al sole", ambientata nello storico palazzo Palladini. Le anticipazioni dell'appuntamento trasmesso venerdì 19 luglio raccontano che sarà al centro delle trame la famiglia Sartori. Filippo vivrà un momento di serenità dopo aver avuto dei contrasti con la moglie causati dal suo nuovo impiego. Il fratello di Sandro si è visto infatti costretto a lasciare per motivi ...

Anticipazioni Un posto al sole al 26-07 : Otello riflette sul suo rapporto con Teresa : La soap Un posto al sole continua la sua regolare programmazione su Rai 3, mantenendo il suo spazio dal lunedì al venerdì a partire dalle ore 20:45 circa. Le puntate in onda dal 22 al 26 luglio chiameranno in causa una questione tanto cara al pubblico da casa ovvero le motivazioni dell'assenza di Teresa. Ora che l'attrice Carmen Scivitarro è sparita anche dalla sigla di apertura, gli autori hanno deciso di non tergiversare più, affidando a ...