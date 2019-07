Ultime Notizie Roma del 18-07-2019 ore 18 | 10

Ultime Notizie Roma del 18-07-2019 ore 17 : 10 : Romadailynews radiogiornale Buon pomeriggio dalla redazione informazioni in studio Giuliano Ferrigno politica in apertura nuove tensioni fra gli alleati ancora sul voto divergente per la numero uno alla commissione Ué che il MoVimento 5 Stelle le teorie di Maio arrivano lontani lascio a lui i suoi sfoghi abbiamo preso l’altro della svolta storica dei 5 Stelle che hanno votato sia merkel-macron Berlusconi e Renzi Noi andiamo avanti sui ...

ore 16:10: più di 200 uomini della squadra mobile di Palermo del Servizio Centrale operativo della polizia di stato e del Federal Bureau Investigation di New York stanno eseguendo arresti e Fermi disposti dalla dda del Capoluogo siciliano di botte e gregari del mandamento mafioso di passo di Rigano Ibiza denominato New connection azzerato il forte legame tra Cosa ...

ore 15:10: Napoli all'ospedale Cardarelli della città furbetti del cartellino immortalati dalle telecamere installate dagli investigatori mentre marcavano il badge anche per i colleghi ancora notificato 60 mesi di garanzia nei confronti di altrettanti dipendenti dell'ospedale che dopo aver timbrato abbandonavano al posto di lavoro ...

ore 14:10: nuove tensioni tra gli alleati ancora sul voto divergente per la numero uno La Commissione Europea Salvini attacca i 5 Stelle da due giorni e al governo con PD hanno tradito il voto di chi voleva il cambiamento ha detto Ministro dell'Interno Di Maio replica dicendo di non voler avere nulla a che fare con il PDF ...

ore 13:10: avanti e si estende ad altri i protagonisti del meeting e dallo scorso ottobre ha l'hotel Metropole di Mosca l'inchiesta della procura di Milano con al centro la trattativa italo-russa sulla presunta compravendita di 3 milioni di tonnellate di petrolio che avrebbe dovuto Questa è l'ipotesi per arrivare alla Lega 65 miliardi di dollari ...

ore 12:10: via libera definitivo del Senato al ddl sulla tutela delle vittime di violenza domestica è di genere il cosiddetto codice rosso il provvedimento che incassa l'ok definitivo del Parlamento e poi con la pubblicazione in Gazzetta Ufficiale sarà quindi legge ha ottenuto 197 647 astenuti tra gli astenuti Leo e PD fa un passo avanti e si accende ad altri i ...

Ultime notizie/ Ultim'ora oggi. Incendio alla Kyoto animation : 23 morti - 18 luglio - : Ultime notizie, Ultim'ora di oggi. Incendio alla Kyoto animation dopo che una persona ha cosparso del liquido infiammabile, 18 luglio 2019,

ore 10:10: è morto a 93 anni lo scrittore Andrea Camilleri lo comunica la aslRoma1 con profondo cordoglio precisando che il papà del Commissario Montalbano si è spento all'ospedale Santo Spirito di Roma le condizioni Sempre critiche di questi giorni sono aggravate nelle Ultime ore compromettendo le funzioni vitali per volontà del maestro della ...

Ultime NOTIZIE/ Ultim'ora di oggi. Maxi sequestro cannabis a Catania - 18 luglio 2019 - : ULTIME NOTIZIE, Ultim'ora di oggi. Maxi sequestro di cannabis avvenuto nelle scorse ore a Catania: più di 11mila piante confiscate, 18 luglio 2019,

ore 09:10: nel caso sui presunti fondi russi alla Lega l'avvocato Gianluca Miranda risulta indagato dalla Procura di Milano nell'ambito dell' inchiesta per corruzione internazionale a casa sua e del banchiere di Suvereto in provincia di Livorno Francesco Vannucci Inoltre sono scattate le perquisizioni della Guardia di Finanza per caso ...

Pensioni Ultime Notizie : Quota 100 - Fornero “non rispetto Salvini persona” : Pensioni ultime notizie: Quota 100, Fornero “non rispetto Salvini persona” Ospite nella trasmissione in streaming Scarabeo di FinanzaOnline, Elsa Fornero è stata intervistata su moltissimi temi, tra cui non possono certamente mancare le Pensioni, e in particolare Quota 100, ma anche la politica attuale, con una riflessione senza risparmi sulla persona Matteo Salvini. Ecco cos’ha detto l’ex ministro del Lavoro del governo Monti. Pensioni ...

ore 08:10: l'inchiesta di Milano sui rapporti tra lega Russia si allarga con Altri indagati perquisizioni ma mentre Salvini Si augura che faccio in fretta soccorso Certo che nelle carte della Lega non si è mai entrato nemmeno un rublo il premier Conte Lory un caso grave su cui riferire al Senato il prossimo 24 luglio in piedi valuterà poi se proporre la ...

Scuola - immissioni in ruolo docenti 2019/20 Ultime Notizie : ‘Miur ostinato - in arrivo altro errore capitale’ : L’auspicato turn over generazionale per effetto di Quota 100 non riguarderà la Scuola: o almeno, le cattedre che si libereranno finiranno in supplenza e non saranno destinate alle immissioni in ruolo. Nei giorni scorsi anche la senatrice Malpezzi del Partito Democratico ha presentato un’interrogazione parlamentare tramite la quale chiedeva al Ministro dell’Istruzione, Bussetti, come mai il Governo abbia trovato i soldi per ...