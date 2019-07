Tutti guardano al dito | Trump bada alla sostanza

huffingtonpost

(Di giovedì 18 luglio 2019) Quando Bob e io siamo impegnati nella preparazione delle nostre prime colazioni in quel di Ketterling, Ohio, nemmeno una bomba vera potrebbe distrarci dalle attenzioni necessarie a ottenere un bacon perfettamente croccante, figurarsi una finta bomba come il tweet disulla “squad of four” delle quattro Democrat congresswomen di cuidiscutono adesso.So interesting to see “Progressive” Democrat Congresswomen, who originally came from countries whose governments are a complete and total catastrophe, the worst, most corrupt and inept anywhere in the world (if they even have a functioning government at all), now loudly......— Donald J.(@realDonald) 14 luglio 2019 Questo non significa mancanza di attenzione a quel che accade, anzi. Ogni Americano “maiuscolo e senza K” ama discutere di ogni cosa, figurarsi di quelle che riil ...

