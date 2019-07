Trump ha detto che gli Stati Uniti hanno abbattuto un drone iraniano nello stretto di

ilpost

(Di giovedì 18 luglio 2019) Il presidente statunitense Donaldhagiovedì che la portaelicotteri americana USS Boxer haundi Hormuz, che collega il Golfo Persico al Golfo dell’Oman. Il, ha aggiunto, è stato considerato una

ferroice40 : RT @IAmJamesTheBond: 29. Trump sarebbe razzista perchè critica @ AyannaPressley che dice: 'Non vogliamo NERI che non sono una voce per i… - AndreaMusitanoG : @Matteo67 Beh certo che concordo. Ma per me dovrebbe sempre essere così. Mi è piaciuto Trump quando ha detto alla D… - viaPaisiello : @Tg3web Fake journalism. Le 4 deputate sono 4 esaltate pro Islam, pro gay, anti Israele, pro socialism. Trump ha se… -