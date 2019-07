Troppi zuccheri negli alimenti per bambini | allarme dell’OMS

dilei

(Di giovedì 18 luglio 2019) Nei prodotti alimentari persotto i 6 mesi ci sono. A lanciare questo gravissimoè l’OMS (Organizzazione Mondiale della Sanità), che ha effettuato un’indagine su ben 7.955 prodotti alimentari per la prima infanzia. I dati riguardano quattro città campione, ossia Vienna, Budapest, Haifa e Sofia. I risultati dell’indagine hanno portato alla luce la tendenza a commercializzare prodotti alimentari per l’infanzia come adatti anche ai neonati da 0 a 6 mesi. I numeri in questione variano dal 28 al 60% dei prodotti food per l’infanzia disponibili in commercio nelle varie città. A livello legale non ci sono illeciti. Si tratta però di una proposta commerciale che non giova alla salute dei più piccoli che, come affermano le linee guida OMS, a 6 mesi dovrebbero essere nutriti con latte materno o con latte artificiale. In questi casi, si ...

