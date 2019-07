Triathlon | World Series Edmonton 2019 | quattro azzurri in Canada alla ricerca di punti

oasport

(Di giovedì 18 luglio 2019) Lefanno tappa nel fine settimana ad, in, con le gare individuali su distanza sprint nella notte italiana tra sabato e domenica e la staffetta mista in quella tra domenica e lunedì: Joel Filliol ha convocato cinqueper la prova individuale ed una soltanto per la staffetta. In paliopesanti in ottica ranking olimpico, secondo il quale al momento l’Italia porterebbe a Tokyo 2020 cinque azzurra, conquistando anche la possibilità di schierare la staffetta. Di seguito l’elenco completo degliconvocati: Gregory Barnaby (707) Alessandro Fabian (Trif Dream) Davide Uccellari (G.S. Fiamme Azzurre) Verena Steinhauser (G.S. Fiamme Oro) Beatrice Mallozzi (G.S. Fiamme Azzurre) – solo per la staffetta roberto.santangelo@oasport.it Clicca qui per mettere “Mi piace”nostra pagina ...

mondotriathlon : ITU Triathlon World Cup a Tiszaujvaros: gli ultimi metri valgono oro per l'australiana @ErJeffcoat e lo statunitens… - zazoomnews : Triathlon World Cup Tiszaujvaros 2019: tra gli uomini soltanto Gregory Barnaby va in finale - #Triathlon #World… - zazoomblog : Triathlon World Cup Tiszaujvaros 2019: tra gli uomini soltanto Gregory Barnaby va in finale - #Triathlon #World… -