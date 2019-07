Tragedia in Austria | aereo si schianta sulle montagne del Tirolo | 3 morti

meteoweb.eu

(Di giovedì 18 luglio 2019) Un piccolosi ètoAlpiche, nei pressi della città di Leutasch, nel. La polizia ha raggiunto in elicottero il luogo dello schianto, che si trova in prossimità del confine con la Germania. Una testimone, che gestisce uno dei rifugi di montagna in prossimità del luogo dell’incidente, ha riferito all’emittente locale BR che l’ha impattato contro la montagna ad un’altitudine di circa 2.400 metri. Sono “probabilmente” tre ia seguito dello schianto del velivolo. Lo ha riferito una portavoce della polizia di Innsbruck alla dpa. L’si èto su una montagna nei pressi della cittadina di Leutasch e del confine con la Germania. L’incidente, la cui dinamica non è ancora chiara, è avvenuto intorno alle 17.30. Al momento dello schianto, le condizioni meteo erano buone. La polizia e i ...