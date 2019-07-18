Chiara Ferragni farà il giudice a Making the cute... lo show di modaAlessandro Cecchi Paone contro Cecilia Rodriguez : non sarà mai come ...Pamela Prati : la finta storia Mark Caltagirone diventa un filmClizia Incorvaia risponde a Sarcina : durante il matrimonio sono ...G7,intesa su tassazione giganti del webInps, aumento record cassa integrazioneBari, assenteismo in ospedale, 13 arrestiGiuseppe Conte : governo, da me no ad azioni opachePamela Perricciolo mi disse che Mark Caltagirone era un pentito! la ...Paola Ferrari punta da una medusa! Dopo 5 giorni la situazione non ...

Traffico Roma del 18-07-2019 ore 18 | 00

Traffico Roma del 18-07-2019 ore 18 | 00 BUON POMERIGGIO DALLA REDAZIONE. SUL GRANDE RACCORDO ANULARE, CODE A TRATTI PER Traffico INTENSO ...

zazoom
Commenta
Traffico Roma del 18-07-2019 ore 18:00 (Di giovedì 18 luglio 2019) BUON POMERIGGIO DALLA REDAZIONE. SUL GRANDE RACCORDO ANULARE, CODE A TRATTI PER Traffico INTENSO SULLA CARREGGIATA ESTERNA, DALL’AUTOSTRADA DI FIUMICINO ALLA DIRAMAZIONE Roma SUD. IN INTERNA GLI SPOSTAMENTI MAGGIORI SONO DALLA CASSIA BIS ALLA TIBURTINA. AUMENTA IL Traffico SUL PERCORSO URBANO DELLA Roma-TERAMO DALLA TANGENZIALE EST A VIA DI TOR CERVARA VERSO IL GRA. CIRCOLAZIONE SOSTENUTA SU VIA DEL FORO ITALICO DA CORSO DI FRANCIA A VIA SALARIA VERSO SAN GIOVANNI; PROSEGUENDO SULLA STESSA DIREZIONE, TRAFFICATA ANCHE LA TANGENZIALE EST DA VIA DEI MONTI TIBURTINI A VIALE CASTRENSE. RISOLTI GLI INCIDENTI A CATENA SULLA SS148 PONTINA, MA ATTENZIONE PERCHÈ CI SONO ANCORA INCOLLONNAMENTI DALLA COLOMBO FINO A PRATICA DI MARE VERSO POMEZIA. IN CITTÀ PRUDENZA PER I POSSIBILI DISAGI A CAUSA DI UN GRAVE INCIDENTE SU VIA ANAGNINA, VICINO VIA CRÒPANI. POSSIBILI DISAGI PER LA STESSA CAUSA ANCHE ...
romadailynews

twitter_Carabinieri_ : A #Roma e in provincia di #Viterbo, arrestate 7 persone per associazione finalizzata al traffico di sostanze stupef… - Rvaticanaitalia : 'Multare #Ong per soccorso in #Mare è distorcere la realtà. I #migranti diventano una minaccia e i salvatori compli… - Rvaticanaitalia : #migranti P. Bartolomeo Sorge si: 'La #solidarietà per un cristiano è un dovere e nessuna legge può impedirmi di sa… -

Altre notizie : Traffico Roma del ...
  • Traffico Roma del 18-07-2019 ore 17 : 30

    Traffico Roma del 18-07-2019 ore 17 : 30 : BUON POMERIGGIO DALLA REDAZIONE. SUL GRANDE RACCORDO ANULARE, CODE A TRATTI PER Traffico INTENSO SULLA CARREGGIATA ESTERNA, DALL’AUTOSTRADA DI FIUMICINO ALLA DIRAMAZIONE Roma SUD. IN INTERNA GLI SPOSTAMENTI MAGGIORI SONO DALLA CASSIA BIS ALLA TIBURTINA. AUMENTA IL Traffico SUL PERCORSO URBANO DELLA Roma-TERAMO DALLA TANGENZIALE EST A VIA DI TOR CERVARA VERSO IL GRA. CIRCOLAZIONE SOSTENUTA SU VIA DEL FORO ITALICO DA CORSO DI FRANCIA A ...

  • Traffico Roma del 18-07-2019 ore 17 : 00

    Traffico Roma del 18-07-2019 ore 17 : 00 : NELLA ZONA DI TOR DI QUINTO CHIUSA MOMENTANEAMENTE VIA RAFFAELE ISSEL ALL’ALTEZZA DI VIA BARTOLOMEO GOSIO, MENTRE E’ STATA RIAPERTA VIALE ETIOPIA TRA VIA ENDERTA’ E VIA TEMBIEN. SUL RACCORDO ANIUALRE SI VIAGGIA A RILENTO TRA LO SVINCOLO DELLA PONTINA E L’ARDEATINA IN CARREGGIATA ESTERNA. ANCORA DISAGI SULLA STATALE 148 PONTINA  IN SEGUITO AD UN INCIDENTE CI SONO RALLENTAMENTI  TRA IL RACCORDO ANULARE E PRATICA DI MARE DIREZINE POMEZIA. SULLA   ...

  • Traffico Roma del 18-07-2019 ore 16 : 30

    Traffico Roma del 18-07-2019 ore 16 : 30 : NELLA ZONA DI TOR DI QUINTO CHIUSA MOMENTANEAMENTE VIA RAFFAELE ISSEL ALL’ALTEZZA DI VIA BARTOLOMEO GOSIO, MENTRE E’ STATA RIAPERTA VIALE ETIOPIA TRA VIA ENDERTA’ E VIA TEMBIEN. SUL RACCORDO ANIUALRE SI VIAGGIA A RILENTO TRA LO SVINCOLO DELLA PONTINA E L’ARDEATINA IN CARREGGIATA ESTERNA. ANCORA DISAGI SULLA STATALE 148 PONTINA  IN SEGUITO AD UN INCIDENTE CI SONO RALLENTAMENTI  TRA IL RACCORDO ANULARE E PRATICA DI MARE DIREZINE POMEZIA. SULLA   ...

  • Traffico Roma del 18-07-2019 ore 15 : 30

    Traffico Roma del 18-07-2019 ore 15 : 30 : NELLA ZONA DI TOR DI QUINTO CHIUSA MOMENTANEAMENTE VIA RAFFAELE ISSEL ALL’ALTEZZA DI VIA BARTOLOMEO GOSIO, MENTRE E’ STATA RIAPERTA VIALE ETIOPIA TRA VIA ENDERTA’ E VIA TEMBIEN. SUL RACCORDO ANIUALRE SI VIAGGIA A RILENTO TRA LO SVINCOLO DELLA PONTINA E L’ARDEATINA IN CARREGGIATA ESTERNA. ANCORA DISAGI SULLA STATALE 148 PONTINA  IN SEGUITO AD UN INCIDENTE CI SONO RALLENTAMENTI  TRA IL RACCORDO ANULARE E PRATICA DI MARE DIREZINE POMEZIA. SULLA   ...

  • Traffico Roma del 18-07-2019 ore 14 : 30

    Traffico Roma del 18-07-2019 ore 14 : 30 : NUMEROSI GLI INCIDENTI SEGNALATI IN CITTÀ IN QUESTE ORE RALLENTAMENTI SU VIA ANDREA DORIA ALL’ALTEZZA DI VIA LEONE IV RALLENTAMENTI PER INCIDENTE ANCHE SU PIAZZA VITTORIO EMANUELE II ALL’INCROCIO CON VIA MAMIANI RALLENTAMENTI ANCHE SU VIALE DEI PARIOLI ALL’INCROCIO CON VIA DELLA MOSCHEA E SU VIA DELL’ACQUA BULLICANTE PER INCIDENTE   ALL’ALTEZZA DI VIA TEANO   CHIUSO   VIALE ETIOPIA  FRA VIA ENDERTÀ E VIA TEMBIEN,  PER LA POTATURA DEGLI ALBERI. ...

  • Traffico Roma del 18-07-2019 ore 13 : 30

    Traffico Roma del 18-07-2019 ore 13 : 30 : NUMEROSI GLI INCIDENTI SEGNALATI IN CITTÀ IN QUESTE ORE RALLENTAMENTI SU VIA ANDREA DORIA ALL’ALTEZZA DI VIA LEONE IV RALLENTAMENTI PER INCIDENTE ANCHE SU PIAZZA VITTORIO EMANUELE II ALL’INCROCIO CON VIA MAMIANI RALLENTAMENTI ANCHE SU VIALE DEI PARIOLI ALL’INCROCIO CON VIA DELLA MOSCHEA E SU VIA DELL’ACQUA BULLICANTE PER INCIDENTE   ALL’ALTEZZA DI VIA TEANO   CHIUSO   VIALE ETIOPIA  FRA VIA ENDERTÀ E VIA TEMBIEN,  PER LA POTATURA DEGLI ALBERI. ...

  • Traffico Roma del 18-07-2019 ore 12 : 30

    Traffico Roma del 18-07-2019 ore 12 : 30 : CODE SULLA TANGENZIALE EST  VERSO LO STADIO DA BATTERIA NOMENTANA PER INCIDENTE ALL’ALTEZZA DELLA SALARIA  RICORDIAMO CHE PER LAVORI È CHIUSA LA GALLERIA FARNESINA IN DIREZIONE PRATI       NEL QUARTIERE AURELIO CODE  PER LAVORI SU VA AURELIA ANTICA ALL’ALTEZZA DI VIA DI TORRE ROSSA  E SU VIA AURELIA TRA LARGO TOMMASO PERASSI E VIA GRGORIO XI VERSO IL RACCORDO    MATTINATA DIFFICILE PER IL Traffico SUL RACCORDO ANULARE  ANCORA CODE SULLA ...

  • Traffico Roma del 18-07-2019 ore 11 : 30

    Traffico Roma del 18-07-2019 ore 11 : 30 : CODE SULLA TANGENZIALE EST  VERSO LO STADIO DA BATTERIA NOMENTANA PER INCIDENTE ALL’ALTEZZA DELLA SALARIA  RICORDIAMO CHE PER LAVORI È CHIUSA LA GALLERIA FARNESINA IN DIREZIONE PRATI       NEL QUARTIERE AURELIO CODE  PER LAVORI SU VA AURELIA ANTICA ALL’ALTEZZA DI VIA DI TORRE ROSSA  E SU VIA AURELIA TRA LARGO TOMMASO PERASSI E VIA GRGORIO XI VERSO IL RACCORDO    MATTINATA DIFFICILE PER IL Traffico SUL RACCORDO ANULARE  ANCORA CODE SULLA ...

  • Traffico Roma del 18-07-2019 ore 10 : 30

    Traffico Roma del 18-07-2019 ore 10 : 30 : LUGHE CODE   PER INCIDENTE   SUL RACCORDO ANULARE  IN CARREGGIATA ESTERNA A PARTIRE ORMAI  DA BUFALOTTA SINO ALLO SV PER LA CASSIA  PROBLEMI DI CONSEGUENZA PER IL Traffico SULLA DIRAMAZIONE DI Roma NORD DA SETTEBAGNI PER DIFFICOLTÀ DI IMMISSIONE SUL RACCORDO  ALTRI RALLENTAMENTI SEMPRE SUL RACCORDO TRA CASILINA E SV PER FIUMICINO SULLE DUE CARREGGIATE  ED ANCHE TRA CASILINA E TIBURTINA VERSO NOMENTANA E SALARIA E TRA NOMENTANA E TIBURTINA ...

  • Traffico Roma del 18-07-2019 ore 10 : 00

    Traffico Roma del 18-07-2019 ore 10 : 00 : LUGHE CODE   PER INCIDENTE   SUL RACCORDO ANULARE  IN CARREGGIATA ESTERNA A PARTIRE ORMAI  DA BUFALOTTA SINO ALLO SV PER LA CASSIA  PROBLEMI DI CONSEGUENZA PER IL Traffico SULLA DIRAMAZIONE DI Roma NORD DA SETTEBAGNI PER DIFFICOLTÀ DI IMMISSIONE SUL RACCORDO  ALTRI RALLENTAMENTI SEMPRE SUL RACCORDO TRA CASILINA E SV PER FIUMICINO SULLE DUE CARREGGIATE  ED ANCHE TRA CASILINA E TIBURTINA VERSO NOMENTANA E SALARIA E TRA NOMENTANA E TIBURTINA ...

  • Traffico Roma del 18-07-2019 ore 09 : 30

    Traffico Roma del 18-07-2019 ore 09 : 30 : LUGHE CODE   PER INCIDENTE   SUL RACCORDO ANULARE  IN CARREGGIATA ESTERNA A PARTIRE ORMAI  DA BUFALOTTA SINO ALLO SV PER LA CASSIA  PROBLEMI DI CONSEGUENZA PER IL Traffico SULLA DIRAMAZIONE DI Roma NORD DA SETTEBAGNI PER DIFFICOLTÀ DI IMMISSIONE SUL RACCORDO  ALTRI RALLENTAMENTI SEMPRE SUL RACCORDO TRA CASILINA E SV PER FIUMICINO SULLE DUE CARREGGIATE  ED ANCHE TRA CASILINA E TIBURTINA VERSO NOMENTANA E SALARIA E TRA NOMENTANA E TIBURTINA ...

  • Traffico Roma del 18-07-2019 ore 09 : 00

    Traffico Roma del 18-07-2019 ore 09 : 00 : CODE  PER INCIDENTE   SUL RACCORDO ANULARE  IN CARREGGIATA ESTERNA TRA SALARIA   E CASSIA.  DALL’ALTRA PARTE DELLA CITTÀ, ANCORA SULLA CARREGGIATA ESTERNA, RALLENTAMENTI PER Traffico   TRA CASILINA E TIBURTINA. STESSA SITUAZIONE TRA CASILINA E LO SV PER L’AUTOSTRADA DI FIUMICINO MA SULLE DUE CARREGGIATE RALLENTAMENTI SUL PERCORSO URBANO DELLA A24  VERSO LA TANGENZIALE EST DA TOGLIATTI. POI RALLENTAMENTI IN TANGENZIALE ALL’ALTEZZA DELLA SALARIA ...

  • Traffico Roma del 18-07-2019 ore 08 : 30

    Traffico Roma del 18-07-2019 ore 08 : 30 : CODE  PER INCIDENTE   SUL RACCORDO ANULARE  IN CARREGGIATA ESTERNA TRA SALARIA   E CASSIA.  DALL’ALTRA PARTE DELLA CITTÀ, ANCORA SULLA CARREGGIATA ESTERNA, RALLENTAMENTI PER Traffico   TRA CASILINA E TIBURTINA. STESSA SITUAZIONE TRA CASILINA E LO SV PER L’AUTOSTRADA DI FIUMICINO MA SULLE DUE CARREGGIATE RALLENTAMENTI SUL PERCORSO URBANO DELLA A24  VERSO LA TANGENZIALE EST DA TOGLIATTI. POI RALLENTAMENTI IN TANGENZIALE ALL’ALTEZZA DELLA SALARIA ...

  • Traffico Roma del 18-07-2019 ore 08 : 00

    Traffico Roma del 18-07-2019 ore 08 : 00 : RALLENTAMENTI SUL RACCORDO ANULARE IN CARREGGIATA INTERNA TRA CASILINA E LAURENTINA ED ANCHE PIÙ AVANTI TRA LE USCITE PER LA PONTINA E PER L’AUTOSTRADA DI FIUMICINO  RALLENTAMENTI SUL PERCORSO URBANO DELLA A24 VERSO LA TANGENZIALE EST DA PORTONACCIO   FORTI RALLENTAMENTI IN ENTRATA IN CITTÀ SULLA FLAMINIA DA LABARO  E A SUD DELLA CAPITALE, SULLA PONTINA, TRA POMEZIA E CASTEL RomaNO PROBLEMI INVECE SULLA A1 PER INCIDENTE ALL’ALTEZZA DI ...

  • Traffico Roma del 18-07-2019 ore 07 : 30

    Traffico Roma del 18-07-2019 ore 07 : 30 : RALLENTAMENTI SUL RACCORDO ANULARE IN CARREGGIATA INTERNA TRA CASILINA E LAURENTINA ED ANCHE PIÙ AVANTI TRA LE USCITE PER LA PONTINA E PER L’AUTOSTRADA DI FIUMICINO  RALLENTAMENTI SUL PERCORSO URBANO DELLA A24 VERSO LA TANGENZIALE EST DA PORTONACCIO   FORTI RALLENTAMENTI IN ENTRATA IN CITTÀ SULLA FLAMINIA DA LABARO  E A SUD DELLA CAPITALE, SULLA PONTINA, TRA POMEZIA E CASTEL RomaNO PROBLEMI INVECE SULLA A1 PER INCIDENTE ALL’ALTEZZA DI ...

Zazoom Tv - Live Video Breaking News
Segui gli aggiornamenti e vedi gli ultimi video su : Traffico Roma
© Articolo pubblicato secondo le condizioni dell' Autore.
zazoom
Zazoom Social News -
Cerca Tag : Traffico Roma Traffico Roma 2019
Clicca qui e commenta questo post!