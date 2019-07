Traffico Roma del 18-07-2019 ore 17 | 30

romadailynews

(Di giovedì 18 luglio 2019) BUON POMERIGGIO DALLA REDAZIONE. SUL GRANDE RACCORDO ANULARE, CODE A TRATTI PERINTENSO SULLA CARREGGIATA ESTERNA, DALL’AUTOSTRADA DI FIUMICINO ALLA DIRAMAZIONESUD. IN INTERNA GLI SPOSTAMENTI MAGGIORI SONO DALLA CASSIA BIS ALLA TIBURTINA. AUMENTA ILSUL PERCORSO URBANO DELLA-TERAMO DALLA TANGENZIALE EST A VIA DI TOR CERVARA VERSO IL GRA. CIRCOLAZIONE SOSTENUTA SU VIA DEL FORO ITALICO DA CORSO DI FRANCIA A VIA SALARIA VERSO SAN GIOVANNI; PROSEGUENDO SULLA STESSA DIREZIONE, TRAFFICATA ANCHE LA TANGENZIALE EST DA VIA DEI MONTI TIBURTINI A VIALE CASTRENSE. RISOLTI GLI INCIDENTI A CATENA SULLA SS148 PONTINA, MA ATTENZIONE PERCHÈ CI SONO ANCORA INCOLLONNAMENTI DALLA COLOMBO FINO A PRATICA DI MARE VERSO POMEZIA. IN CITTÀ PRUDENZA PER I POSSIBILI DISAGI A CAUSA DI UN GRAVE INCIDENTE SU VIA ANAGNINA, VICINO VIA CRÒPANI. POSSIBILI DISAGI PER LA STESSA CAUSA ANCHE ...

