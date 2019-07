Tour de France – Alaphilippe resta al comando | la classifica generale dopo la dodicesima

Tour de France 2019 - Simon Yates : ”Sono molto soddisfatto della vittoria. Sono qui per lavorare per Adam” : La dodicesima del Tour de France 2019 da Toulouse a Bagnères de Bigorre ha regalato intense emozioni, in particolare per quanto accaduto tra i fuggitivi. Partiti in quaranta, sulla Hourquette d’Anciezan Sono rimasti in testa Simon Yates, Muhlberger e Bilbao. Alle loro spalle Trentin, Schachmann, Pauwels, Frank, Gallopin e Roche a circa un minuto ma in discesa il gruppo degli inseguitori non ha trovato l’accordo. I tre corridori di testa si ...

Tour de France 2019 - Matteo Trentin : “Contento del pettorale rosso. Volevo vincere - ma la squadra ha fatto un lavoro perfetto” : Matteo Trentin è stato grande protagonista nella dodicesima tappa del Tour de France da Toulouse a Bagnères-de-Bigorre. Il corridore italiano si fermato ai microfoni di Rai Sport: “Sono andato bene, avevo guardato bene la tappa e sapevo che con le giuste proporzioni poteva essere una tappa adatta a me. Alla fine il gruppo conteneva solo tre scalatori di un certo rango ed infatti sono i tre che sono arrivati poi all’arrivo. Peccato ...

Tour de France 2019 - il mistero Rohan Dennis : ritiro e sparizione - cosa è successo? La Bahrein-Merida fa scudo : È sicuramente il caso del giorno: il ritiro del campione del mondo a cronometro Rohan Dennis. Si era partiti con una semplice notizia, un annuncio da parte del Tour de France sull’abbandono dell’australiano, ma per quale ragione? Nessuna caduta da segnalare, nessun problema fisico per il ventinovenne. Un mistero. Si vocifera che ad un certo punto Dennis sia scomparso dalla corsa; e i direttori sportivi della Bahrein-Merida non sanno ...

Tour de France 2019 - problemi intestinali per Vincenzo Nibali. Ipotesi ritiro da non scartare : Il Tour de France 2019 si sta rivelando un vero e proprio calvario per Vincenzo Nibali. Il siciliano, reduce dal secondo posto al Giro d’Italia 2019, era sbarcato in Francia con una dose di dubbi ben maggiore rispetto alle certezze. Sugli obiettivi era stato chiaro sin dall’inizio (“Punto ad una tappa ed alla maglia a pois“), anche se, sotto sotto, in cuor suo sognava di poter ambire alla classifica generale. Il verdetto ...

Tour de France – L’emozione di Alaphilippe : “incredibile aver difeso la maglia gialla. Ma alla cronometro di domani…” : Julian Alaphilippe difende la maglia gialla al termine della 12ª Tappa del Tour de France: il Francese proverà a ‘farsi piacere’ la cronometro di domani “Una tappa tranquilla: è andato tutto bene. Incredibile restare ancora un giorno in maglia gialla e dunque partire in ultima posizione nella cronometro di domani. Non sono sorpreso, sono contento di essere in giallo anche stasera“. Con queste parole Julian Alaphilippe ...

Tour de France 2019 - Julian Alaphilippe : “Sono felice di essere ancora in giallo. Proverò a farmi piacere la cronometro” : Julian Alaphilippe ha confermato la sua maglia gialla anche dopo la dodicesima tappa. Il Francese della Deceuninck-Quick Step ha parlato alla fine della frazione da Toulouse a Bagnères-de-Bigorre: “E’ stata una tappa tranquilla, è andato tutto bene. E’ incredibile avere la possibilità di un altro giorno in maglia gialla e partire per ultimo nella cronometro di domani”. Alaphilippe è molto contento della sua leadership: ...

Simon Yates vince la dodicesima tappa del Tour de France - nessun attacco tra i big : La tappa che ha portato il Tour de France sui Pirenei si è risolta in un mezzo flop rispetto alle attese. La frazione numero dodici, con il Peyresourde e l’Horquette d’Ancizan, è stata animata solo da un folta fuga di uomini fuori classifica. Simon Yates ne ha approfittato per far uscire il suo Tour dall’anonimato e segnare la sua prima vittoria di tappa nella corsa Francese. In gruppo invece è regnata la calma piatta: tutti i big hanno ...

Tour de France - Yates vince a Bagnères : Sul traguardo di Bagneres de Bigorre vittoria del britannico, che allo sprint regola i compagni di fuga Bilbao e Muehlberger. Alaphilippe conserva la maglia gialla con 1'12" su Thomas e 1'16" su Bernal. Simon Yates brucia i compagni di fuga e fa sua la 12.ma tappa del Tour,da Tolosa a Bagnères de Bigorre, 209,5km. Il britannico precede allo sprint lo spagolo Pello Bilbao Lopez e l'austriaco Gregor Muhlberger. A 1'28" il belga Benoot regola ...

Tour de France 2019 - tutte le classifiche dopo la dodicesima tappa : generale - maglia a pois - graduatoria a punti e miglior giovane : La dodicesima tappa del Tour de France 2019 non ha regalato particolari emozioni nella battaglia tra gli uomini di classifica. Sul traguardo di Bagnères-de-Bigorre, nella prima frazione pirenaica, Simon Yates (Mitchelton-Scott) si è aggiudicato la vittoria portando a termine la fuga numerosa che ha caratterizzato la giornata. Julian Alaphilippe (Deceuninck-QuickStep) ha conservato senza difficoltà la maglia gialla, mentre Peter Sagan ...

Classifica Tour de France 2019 - dodicesima tappa : Julian Alaphilippe resta in maglia gialla - i big si controllano : Julian Alaphilippe mantiene la maglia gialla al termine della dodicesima tappa del Tour de France 2019. Nella prima tappa di montagna sui Pirenei, gli uomini di Classifica non si sono dati battaglia e così il corridore della Deceuninck-Quick Step ha potuto difendere senza particolari problemi il simbolo del primato. Non cambiano quindi le prime posizioni della generale e alle spalle del Francese troviamo sempre la coppia della INEOS con il ...

Tour de France 2019 - la tappa di domani : Pau-Pau. Altimetria - programma - orari e tv : domani (venerdì 19 luglio) si svolgerà la tredicesima tappa del Tour de France 2019, una cronometro individuale di 27,2 km con partenza e arrivo a Pau. Una prova contro il tempo che potrà risultare decisiva nella lotta per la maglia gialla e potrebbe delineare una nuova classifica generale nelle prime posizioni. Il percorso è mosso, ma dovrebbe comunque agevolare gli specialisti. Nella prima parte i corridori affronteranno una salita di 4 km ...

Tour de France – Doppio ritiro nella 12ª tappa : si arrendono Dennis e Nizzolo : Giacomo Nizzolo e Rohan Dennis abbandonano il Tour de France 2019: due ritiri importanti nella 12ª tappa della Grande Boucle Il Tour de France perde due importanti campioni nella 12ª tappa: la Bahrain Merida a partire da oggi dovrà fare a meno di Rohann Dennis, pedina fondamentale per la prima tappa sui Pirenei. L’australiano si è arreso prima della salita verso il Peyresourde, primo dei due passaggi di questa tappa lunga 209,5 ...