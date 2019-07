Torino | vittoria in amichevole contro la Pro Patria | protagonista Belotti FOTO

calcioweb.eu

(Di giovedì 18 luglio 2019) Andreasempre piùin questo avvio di stagione del. Il Gallo trascina alla, nella terza uscita stagionale, i granata. Battuta a Bormio la Proper 3-2, col Gallo che la sblocca dopo 18 minuti. Prima dell’intervallo, però, ecco il pari di Parker mentre nella ripresa, al 7′, Mastroianni mette sotto la squadra di Mazzarri. Il Toro, però, la ribalta nei successivi sette minuti, con Ansaldi che pareggia ea siglare il gol. I granata saranno impegnati il 25 luglio nell’andata del preliminare di Europa Leaguela vincente di Kukesi-Debrecen (andata 0-3, ritorno oggi). In alto laGALLERY.L'articoloinla ProCalcioWeb.

sr202438 : @TorinoFC_1906 EL CAMINO TAURINO la 3* dopo Inter e Udine Vittoria DEA contro un muro (Record) IZZO Decisivo 4… - CalcioWeb : ?? #Torino, vittoria in amichevole #ProPatria superata, #Belotti grande protagonista ?? - donalove5_df : RT @ale_rasch: @donalove5_df A me mi danno a 15 che vado in gol a 15! Tipo la vittoria del Catania a torino con la juve???? -