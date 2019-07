Torino e gli spiriti del no

Torino - continua la crisi nel M5s : Appendino perde una consigliera - si dimette Pollicino : Si fa in salita la strada per la sindaca di Torino, Chiara Appendino, e per il suo tentativo di ricompattare la maggioranza del Movimento 5 Stelle in consiglio comunale. Marina Pollicino ha annunciato che lascerà il gruppo del M5s per passare a quello misto. E non è escluso che qualcun altro possa seguirla.continua a leggere

Torino - Appendino perde un’altra consigliera. Domani riunione di maggioranza - lunedì in Aula la “conta” : Si assottiglia la maggioranza a sostegno della sindaca di Torino, Chiara Appendino. A poche ore dalla resa dei conti in maggioranza, prevista per la giornata di Domani, la consigliere Marina Pollicino ha deciso di uscire dal M5S e passare al gruppo misto. A questo punto, la tenuta del consiglio si regge teoricamente su 23 voti – prima cittadina compresa – contro i 18 dell’opposizione. Su Facebook, Pollicino ha affermato di ...

Info e scaletta per il concerto di Laura Pausini e Biagio Antonacci a Torino del 17 luglio : Il concerto di Laura Pausini e Biagio Antonacci a Torino segna la nuova tappa musicale e personale dei due artisti e amici, che in queste settimane stanno tenendo una serie di spettacoli nei quali hanno portato la musica di entrambi. Il controllo delle tessere per l'accesso al soundcheck è in programma dalle ore 10, mentre dalle 11 è possibile ritirare i biglietti con ritiro sul luogo dell'evento per coloro che hanno acquistato secondo ...

Le anime produttive di Torino non ci stanno e vogliono la riscossa : La Torino 'ruggente' che ha conosciuto il suo apice con le Olimpiadi invernali del 2006 sembra aver perso terreno. Crisi culturale, economia in affanno e una molteplicità di altri fattori, hanno portato il capoluogo di regione del Piemonte a reagire in maniera meno efficiente e ottimistica. Gli avvenimenti degli ultimi mesi, poi, hanno di fatto confermato e fotografato una crisi che sembra inarrestabile. La decisione degli organizzatori di ...

Basket – Consiglio Federale : Avellino non ammessa alla Serie A - niente A2 per Torino e Pescara : niente Serie A per Avellino: gli argomenti principali trattati al Consiglio Federale della FIP Si è tenuto a Roma, presso la Sala Conferenze dello Stadio Olimpico, il Consiglio Federale della FIP presieduto dal dott. Giovanni Petrucci. Tra i principali argomenti trattati: EuroBasket 2021 Grande soddisfazione è stata espressa per il successo della candidatura italiana per ospitare un girone dell’EuroBasket 2021 a Milano in occasione dei ...

Dani Alves Juventus - clamoroso : incontro a Torino - tutti i dettagli! : Dani Alves Juventus- A volte ritornano! Secondo quanto riportato da “Goal.com” la Juventus avrebbe incontrato gli agenti di Dani Alves per valutare la possibilità di un ritorno a Torino dell’esterno brasiliano. Il giocatore potrebbe riabbracciare i colori bianconeri dopo due anni e dopo una stagione trascorsa tra alti e bassi. Certo il suo addio al […] More

De Ligt Juventus - oggi arriva Torino : novità sul numero di maglia! : DE Ligt Juventus- Ci siamo, la Juventus si prepara ad abbracciare De Ligt. Il difensore centrale sarà atteso a Torino nella giornata di oggi e domani sosterrà le visite mediche al J Medical prima della firma sul nuovo contratto e l’ufficialità. Affare totale e fumata bianca arrivata proprio nelle ultime ore. Il giocatore, come noto, […] More

Una protesi all'aorta da sveglio : il primo intervento a Torino : intervento rivoluzionario all'orta, a Torino. Per la prima volta in Italia, infatti, è stata impiantata una protesi aortica con un intervento innovativo attraverso la carotide su un uomo...

Torino - Appendino in Consiglio comunale : “Male minore è la fine della legislatura? Bene - così sarà” : “C’è ancora molto da fare. E io non vado avanti col freno a mano tirato. Se il male minore dev’essere la fine della legislatura, allora così sarà”. A dirlo, in Consiglio comunale a Torino, Chiara Appendino, subito dopo aver comunicato la revoca delle deleghe al vicesindaco Guido Montanari, accusato di aver contribuito allo spostamento del Salone dell’auto dal capoluogo piemontese a Milano. ...

Sbarca a Torino “Space Adventure” - la mostra sullo spazio e le sue meraviglie attraverso gli occhi e gli oggetti della NASA [GALLERY] : Sbarca a Torino “Space Adventure”, la mostra che sta emozionando il mondo – da Copenaghen a Tel Aviv, da Johannesburg a Varsavia – e che in 4 anni ha visto affluire quattro milioni di visitatori. Lo spazio e le sue meraviglie raccontati con gli occhi (e gli oggetti) della NASA e dalla Città delle Stelle in Russia. Tute e navicelle spaziali, satelliti, razzi, modelli in scala, pietre lunari… Oltre ottanta memorabilia originali che ...

Torino - presentate le nuove maglie per la prossima stagione : le divise granata sono uno spettacolo [FOTO] : Si è svolta oggi a Bormio la presentazione delle maglie del Torino per la stagione 2019-2020 targate Joma, il nuovo sponsor tecnico del Torino FC. Alberto Barile, il direttore operativo del Toro, ha così presentato questa nuova collaborazione: “È per me un grandissimo piacere svelare le maglie per la prossima stagione. sono onorato di poter avere al mio fianco Marina Lopez, la direttrice marketing e comunicazione di Joma nonché il ...

CorSera : Verdi potrebbe essere con il Torino il 25 luglio : Per il Corriere della Sera Simone Verdi è sempre più vicino al Torino di Mazzarri. Ci sarebbe anche una data per vederlo giocare con la nuova maglia: il 25 luglio. E’ prevista in quel giorno la sfida al Moccagatta di Alessandria, alla presenza di 40mila tifosi. Verdi è già passato per il Torino, nella stagione 2011/12. Faceva parte di un’operazione che portò Gianmario Comi in rossonero. Mazzarri non ha fatto il suo nome ...