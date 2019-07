Top Gun | Maverick | Tom Cruise in azione nel trailer del film!

“ Top gun” Vinales - per Lorenzo è anno nero : Le Yamaha di Maverick Vinales e Fabio Quartararo sono state le piu' veloci al termine delle sessioni libere del venerdi' di Assen, segnato dall'ennesimo infortunio di Jorge Lorenzo . Dopo lo 'strike' del Montmelo' e la caduta nei test successivi, lo spagnolo della Honda ha scritto un'altra pagina del calvario in cui si sta trasformando la stagione che doveva rilanciarlo. Durante la Fp1 e' scivolato a forte velocita' mentre percorreva la curva 7, ...

Nasce in Italia la scuola di volo internazionale dei Top Gun : Dalla scuola di volo di Galatina in provincia di Lecce, sede del 61esimo stormo dell'Aeronautica militare all'aeroporto di Decimomannu, in Sardegna, passando dal Salone aeronautico parigino di Le Bourget. È qui, infatti, che Aeronautica militare e Leonardo hanno presentato la IFTS, International Flight Training School, nuova scuola di volo internazionale per i Top gun di diversi Paesi. L'accordo, prevede la preparazione dei primi allievi per la ...