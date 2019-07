Tom Holland si è fidanzato? Avvistato scambiarsi tenerezze con una misteriosa bionda

Tom Holland è Spider-man ma anche un ballerino formidabile : Senza nulla togliere ai suoi predecessori, Tom Holland si sta rivelando il miglior Spider-man di sempre. Il suo merito? Aver restituito al personaggio la freschezza di un ragazzetto che all'improvviso si scopre supereroe: entusiasta fino allo spericolato, smart, simpatico, agile, terribilmente agile. Diciamo agile come non avevamo mai visto. E se è così c'è un motivo che non tutti ricordano ma è un motivo chiave: ...

Tom Holland ha descritto la sua vita sentimentale con una parola che non ti saresti mai aspettato : L'attore ha confessato di non essere un casanova The post Tom Holland ha descritto la sua vita sentimentale con una parola che non ti saresti mai aspettato appeared first on News Mtv Italia.

Tom Holland - le 5 lezioni di stile di Spiderman : I giorni da novizio di Tom Holland, come giovane star hollywoodiana e supereroe della Marvel, sembrano ormai essere finiti: il giovane attore infatti, diventato protagonista due anni fa della pellicola Spider-Man: Homecoming, dopo essere stato parte anche della saga Avengers conclusasi con l'ultimo capitolo Endgame, la prossima settimana sbarcherà nuovamente sul grande schermo con Spider-Man: Far from Home. L'interprete ...

Tom Holland ha dimostrato di essere un vero supereroe salvando una fan in difficoltà : Standing ovation The post Tom Holland ha dimostrato di essere un vero supereroe salvando una fan in difficoltà appeared first on News Mtv Italia.