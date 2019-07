Tim | arriva l' accordo sul contratto di espansione | 500 assunzioni

Jovanotti a Cerveteri - il Jova Beach Party arriva nel Lazio : info su scaletta e ulTimi biglietti : Jovanotti in concerto a Cerveteri, sul Lungomare dei Navigatori Etruschi. La data è quella di domani, martedì 16 luglio, di recupero a quella inizialmente in programma a Ladispoli per la stessa serata. Il concerto si sarebbe dovuto tenere infatti alla Spiaggia di Torre Flavia ma, a prevendite già attive, è stato spostato a Cerveteri. I biglietti acquistati per la prima location restano validi per la seconda. Chi volesse, può ancora ...

Attentato di Manchester - il messaggio in bottiglia della madre di una vitTima arriva dall'UK al Salento : Nella bottiglia ritrovata in spiaggia i messaggi rivolti alla 14enne Sorrell Leczkowski, deceduta nell'Attentato terroristico insieme ad altre 21 persone: il sindaco invita la famiglia

La Juve al rush finale per de Ligt - l’annuncio dovrebbe arrivare la prossima setTimana : La Juventus, da quando nell'estate scorsa ha comprato Cristiano Ronaldo, non si vuole più fermare, perché il suo obbiettivo prioritario è vincere la Champions League. Quest'anno il percorso nel massimo torneo europeo si è interrotto ai quarti ad opera dell'Ajax e da qui la dirigenza avrebbe capito che il solo CR7 non è sufficiente. Il centrocampo e la difesa, sopratutto nella stagione appena tramontata, hanno mostrato lacune importanti. Paratici ...

Svelata la data di The Deuce 3 - l’ulTima stagione della serie con James Franco e Maggie Gyllenhaal arriva anche in Italia? : La rete HBO ha annunciato la data première di The Deuce 3, ultima stagione della serie con protagonisti James Franco e Maggie Gyllenhaal. Cala così il sipario sullo show ambientato tra gli anni Settanta e Ottanta che racconta la legalizzazione dell'industria del porno in un periodo storico in cui abbondano nelle strade di una New York dal doppio volto. Di giorno è una città in continuo movimento. Di notte, cocaina, mafia, violenza e ...

Il Jova Beach Party arriva a Castel Volturno : scaletta - ospiti e ulTimi biglietti in prevendita : Il Jova Beach Party arriva a Castel Volturno. La data è in programma per domani, sabato 13 luglio, al Lido Fiore Flava Beach. Non un semplice concerto ma una giornata all'insegna della musica e del divertimento sulle spiagge di tutta Italia: Jovanotti stupisce e lo fan con un'idea completamente nuova ed innovativa che trasforma il live in una giornata di condivisione e gioia, da vivere direttamene in spiaggia. Il filo conduttore degli ...

Su TimVISION arrivano i contenuti TV di Mediaset : Al via su TIMVISION i contenuti TV di Mediaset. I clienti TIMVISION potranno vedere live, attraverso il TIM Box, tutti i canali in chiaro di Mediaset con le funzionalità evolute di restart e play/pause, per mettere in pausa e riprendere la visione dall’inizio del programma in corso. Tutti i clienti TIMVISION potranno accedere inoltre da TIM Box, smart TV, console compatibili e da device mobili ai programmi trasmessi negli ultimi ...

Juventus : De Ligt potrebbe arrivare già nel fine setTimana - intrigo Chiesa : La telenovela più importante dell’estate del calciomercato della Juventus starebbe per concludersi. Nelle prossime ore l’affare Matthijs de Ligt dovrebbe andare in porto e forse l’olandese sarà a Torino tra sabato e domenica. Paratici ha alzato l’offerta di quel tanto che basta per convincere l’Ajax, i lancieri stanno studiando la proposta e poi daranno il via liberà. E’ l’ultimo tassello che manca, perché il giocatore è d’accordo ormai da ...

Palinsesti Real Time - autunno 2019. Arriva The Real Housewives di Napoli con Noemi Letizia. Spin off di Bake Off con Montrucchio : Real Time Spin off e adattamenti di programmi celebri, novità assolute e immancabili conferme caratterizzeranno la nuova stagione di Real Time, il canale 31 che a settembre festeggerà i 10 anni di vita sul digitale terrestre.A settembre Matrimonio a Prima Vista trasloca da Sky Uno. Tre esperti – la sessuologa Nada Loffredi, il sociologo Mario Abis e il nuovo psicoterapeuta di coppia Fabrizio Quattrini – sulla base di interviste, ...

CALCIOMERCATO MILAN NEWS/ Rossoneri su Everton - arrivano smentite - ulTime notizie - : CALCIOMERCATO MILAN, ultime notizie oggi 9 luglio 2019: Paolo Maldini blinda Gigio Donnarumma. In mezzo al campo Veretout sale, mentre Praet si allontana.

VIDEO MotoGP - Marc Marquez : “Non male arrivare a dieci pole - ma la cosa che conta di più è l’otTimo passo” : L’uomo del Sachsenring non delude neanche quest’anno e per Marc Marquez è arrivata oggi la decima pole position sulla storica pista della Sassonia, e domani tutti i riflettori saranno puntati su di lui che può arrivare ad altrettante vittorie, tutte consecutive. L’iberico ha dominato queste qualifiche, confidando alla stampa di aver anche rallentato nel T4 del suo ultimo giro per evitare ogni rischio di commettere errori, ...

Wimbledon – Baghdatis - l’ulTima sconfitta della carriera arriva per mano di Berretini : il tennista cipriota si ritira : Marcos Baghdatis sconfitto a Wimbledon da Matteo Berrettini: per il tennista cipriota è l’ultimo match della carriera La carriera di Marcos Baghdatis si conclude al secondo turno di Wimbledon. Il tennista cipriota, scivolato in posizione numero 135 del ranking mondiale ATP dopo qualche noia fisica che ne ha tormentato gli scorsi mesi, è stato sconfitto da Matteo Berrettini (numero 20 ATP) in 1 ora e 44 minuti, dopo 3 set conclusi con il ...

Meteo : la prossima setTimana arriva il fresco atlantico. Maltempo e crollo termico. : Il lungo periodo anticiclonico e molto caldo che ci accompagna da tempo, seppur intervallato da qualche temporale (anche violento) per lo più al Nord, potrebbe interrompersi bruscamente la prossima...

Juventus - De Ligt sarebbe sempre più vicino : potrebbe arrivare setTimana prossima (RUMORS) : La Juventus potrebbe essere la regina del mercato di Serie A: nonostante l'ottimo lavoro sul mercato di Napoli ed Inter, la dirigenza bianconera è pronta ulteriormente ad investire, dopo gli arrivi di Ramsey, Pellegrini, Demiral (mancherebbe solo l'ufficializzazione), Rabiot e il prossimo annuncio del ritorno di Buffon a Torino. A tal proposito, le visite mediche del portiere campione del mondo 2006 con la nazionale italiana sarebbero previste ...

Barcellona - Griezmann arriva la prossima setTimana : pronto un contratto da record [CIFRE e DETTAGLI] : Sta finalmente per giungere all’epilogo la telenovela Griezmann-Barcellona. Il francese dovrebbe approdare ai blaugrana la prossima settimana, visto che questa sarà interamente dedicata a Frankie de Jong e culminerà con la presentazione dell’olandese il 5 luglio alle 19 al Camp Nou. Il Barcellona pagherà la clausola che, come ricorda l’Equipe, si è abbassata il primo luglio da 200 a 120 milioni. Per il giocatore è pronto ...