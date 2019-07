Terremoto Centro Italia | Mattarella ad Amatrice | “Il sogno della ricostruzione non deve

meteoweb.eu

(Di giovedì 18 luglio 2019) “Ilnon si esaurisce con la scuola,procedere con velocità in tutti i suoi versanti: ospedali, beni culturali e di culto, piste produttive. In questo impegno si gioca il futuro dell’“: lo ha dichiarato il PresidenteRepubblica, Sergio, nel corsovisita al campus di“Romolo Capranica”. Presenti all’evento anche il ministro dell’Istruzione, Marco Bussetti, il presidenteRegione Lazio, Nicola Zingaretti, il sindaco di, Antonio Fontanella, il Commissario per la, Piero Farabollini, e in rappresentanzaFerrari (che ha contribuito alla costruzionestruttura con 7 milioni di euro) John Elkann. Il Capo dello Stato ha visitato il campus, che si estende su un’area di 12mila metri quadrati e comprende scuola materna, primaria, secondaria di ...

Vale339Vale : RT @MariaLauraZavag: RT CDdaInsta??ADOZIONE per CUCCIOLO 4/5 MESI ??from acres.abruzzo Questo scricciolo di appena 4/5 mesi era al centro del… - williceres : @paola_demicheli Io e i terremotati stiamo ancora aspettando che lei riferisca in parlamento come ex commissario te… - vattelapesca83 : RT @MariaLauraZavag: RT CDdaInsta??ADOZIONE per CUCCIOLO 4/5 MESI ??from acres.abruzzo Questo scricciolo di appena 4/5 mesi era al centro del… -