Tensione nel Golfo | i Pasdaran sequestrano altra petroliera Usa inviano soldati

Alta Tensione nel governo : Roma, 18 lug. (AdnKronos) – Giorni di fuoco per l’allenza giallo-verde. Dopo l’ultimo scontro sul decreto Sicurezza Bis, le strade di Lega e Movimento Cinque Stelle si dividono ancora una volta, ora in Europa. Il vicepremier non ha preso bene il voto che il partito di ha dato a come presidente della Commissione europea e lo ha accusato con un tweet di “governare col Pd”. Il leader del Carroccio, ...

Meccanismi di sviluppo nel trattamento dell'iperTensione nella Sindrome di Cushing : Un gruppo di endocrinologi dell'Università di Padova ha passato in rassegna i Meccanismi di sviluppo e le cure disponibili per l'ipertensione arteriosa che si presenta nella Sindrome di Cushing. La rimozione chirurgica di un eventuale tumore dell'ipofisi resta una soluzione di prima scelta per molti casi, ma poichè non è sempre realizzabile si devono tenere presenti altre possibili soluzioni. La Sindrome di Cushing è una malattia grave ...

Borsellino - gli audio segreti : “Calo di Tensione nella lotta alla mafia. Mi sono dimezzato la scorta per avere le volanti” : Non si riusciva a capire come istituire un turno notturno di pattugliamento della polizia. Almeno fino a quando Paolo Borsellino non decise di dimezzare la sua personale scorta da procuratore di Marsala. A raccontarlo è lo stesso magistrato durante un’audizione davanti alla commissione Antimafia. La commissione di Palazzo San Macuto presieduta da Nicola Morra – con la consuenza del pm Roberto Tartaglia – ha infatti deciso ...

Avellino - alta Tensione nelle ultime ore : tifosi furiosi - la situazione dopo la conferenza stampa : Il sindaco di Avellino Gianluca Festa indica la strada da seguire, come primo appuntamento quello di allestire la squadra di calcio per la prossima stagione, è quanto emerso al termine del confronto a Palazzo di Città con il presidente dell’Avellino calcio, Claudio Mauriello, hanno partecipato anche l’assessore allo Sport del Comune, Giuseppe Giacobbe, il presidente della Lega Nazionale Dilettanti e vicepresidente vicario della ...

Torino perde il Salone dell'auto - sale la Tensione nel Movimento 5 Stelle : Le tensioni nella maggioranza passano anche da Torino: la riammissione degli emendamenti leghisti su Polizia e Vigili del Fuoco aveva placato gli animi tra Carroccio e CinqueStelle almeno in merito al decreto sicurezza bis, e aveva allontanato lo spettro di una crisi di governo paventata da Salvini. Rinviato nuovamente il confronto sulle autonomie regionali differenziate che giovedì a Palazzo Chigi aveva portato ad un duro strappo tra gli ...

Il mancato accordo sull’autonomia e la Tensione nello stretto di Hormuz : DALL'ITALIA Lega e M5s non trovano un accordo sull’autonomia. “Il dialogo si è bloccato sulla regionalizzazione della scuola”, ha scritto su Facebook il vicepremier del M5s, Luigi Di Maio. “La legge è nel contratto di governo”, ha detto il ministro per l’Autonomia della Lega, Erika Stefani. Il pr

La Royal Navy punta i cannoni contro navi iraniane : alta Tensione nello Stretto di Hormuz : Altissima tensione nello Stretto di Hormuz. navi armate dell’Iran hanno tentato il sequestro di una petroliera britannica ma sono state

Nel governo si continua a litigare - alta Tensione Conte-Salvini su “manovra al Viminale” : "L'ennesimo sconfinamento". Cosi' Giuseppe Conte avrebbe accolto le parole pronunciate da Matteo Salvini ieri in mattinata a Milano. Nel mirino del presidente del Consiglio, che viene descritto, fin dal primo pomeriggio, "profondamente irritato" dalla "sgrammaticatura istituzionale" dimostrata dal suo vice premier, le dichiarazioni di quest'ultimo in vista dell'incontro sulla manovra con sindacati e associazioni di categoria in programma lunedi' ...

"Tav leggera? È un imbroglio" : alta Tensione nel Movimento 5 stelle : Il senatore pentastellato Alberto Airola, da sempre contrario all'alta velocità Torino-Lione: "Non tradirò i No Tav"...

Petroliere attaccate - sale la Tensione nel golfo di Oman : anche l’Arabia Saudita accusa l’Iran : Continua a salire la tensione nel golfo di Oman intorno al caso delle due Petroliere attaccate nei giorni scorsi. Dopo la pubblicazione di un video che mostrerebbe militari iraniani che portano via mine inesplose dallo scafo della petroliera giapponese Kokuka Courageous, una delle due navi coinvolte, Washington è tornata ad accusare Teheran: prima ...

Alta Tensione nel Golfo - ma a chi giova? : Di fronte alla nuova crisi di petroliere sabotate o in fiamme nelle acque del Golfo, che ha rimesso in campo gli interrogativi sorti con quella analoga di un mese fa, il presidenteTrump non sembra avere dubbi nell’accusare l’Iran, pur senza fornire alcuna prova sufficiente a dimostrarlo. Per cercare autori e mandanti non resta dunque altre strada se non tornare al saggio quesito di ciceroniana memoria.Forse un arroventarsi del ...

Attacco a petroliere nel Golfo dell’Oman - Tensione Iran-Usa : “Accuse infondate” : Due petroliere, una norvegese e una giapponese, giovedì mattina sono state attaccate nel Golfo dell'Oman e soccorse da navi militari di Usa e Iran. Il segretario di stato Usa Mike Pompeo ha accusato l'Iran per l'Attacco. Iran che ha risposto negando ogni responsabilità e respingendo categoricamente le affermazioni degli Usa.Continua a leggere