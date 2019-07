Tennis | ATP Bastad 2019 | i risultati di giovedì 18 luglio Richard Gasquet e Joao Sousa

Tennis - ATP Newport 2019 : risultati di mercoledì 17 luglio. John Isner nei quarti - fuori Adrian Mannarino : Si sono disputati i match di secondo turno dell’ATP 250 sull’erba statunitense di Newport, Rhode Island. Si sono qualificati per i quarti di finale tre delle cinque teste di serie in campo: la numero 1, lo statunitense John Isner, che ha battuto in tre set il polacco Kamil Majchrzak, la numero 4, il giovane talento francese Ugo Humbert, che ha sconfitto per 7-6 6-0 l’indiano Ramkumar Ramanathan, e la numero 7, il kazako Alexander Bublik, che ha ...

Tennis - ATP Umago 2019 : Stefano Travaglia ai quarti - eliminati Fabio Fognini e Paolo Lorenzi : Oggi in campo ad Umago la parte alta del tabellone di singolare maschile del torneo ATP 250: nel secondo turno sulla terra battuta croata passa ai quarti Stefano Travaglia, mentre giungono al capolinea le esperienze di Fabio Fognini e Paolo Lorenzi. Domani in campo la parte bassa del tabellone, con gli impegni in casa Italia della wild card Jannik Sinner e del qualificato Salvatore Caruso. Il derby tra Fabio Fognini, numero 1 del seeding, e ...

Tennis - ATP Umago 2019 : Paolo Lorenzi si arrende a Laslo Djere nel secondo turno. L’azzurro ko in tre set : E’ costretto a cedere Paolo Lorenzi nel secondo turno dell’ATP di Umago (Croazia). Sulla terra rossa croata il senese è stato sconfitto dal n.32 del mondo Laslo Djere con il punteggio di 6-3 3-6 6-4 in 2 ore e 44 minuti di gioco. Un match molto combattuto in cui la maggior incisività dei colpi da fondo del serbo ha finito per fare la differenza. Nel primo set l’avvio di Lorenzi non è dei migliori e arriva il break nel secondo ...

Tennis - ATP Umago 2019 : per un problema fisico si ritira Fabio Fognini - Stefano Travaglia va ai quarti : Stefano Travaglia è la bestia nera di Fabio Fognini: dopo la vittoria agli US Open del 2017 oggi, nel secondo confronto tra i due il ligure si ritira nel corso del secondo set dell’incontro valido per il secondo turno del torneo ATP 250 di Umago. Un problema al polpaccio lo frena e così il marchigiano vola ai quarti, dove sfiderà il magiaro Attila Balazs. Nel primo set Fognini perde subito il servizio a 15, e l’avversario ne ...

Tennis - ATP Bastad 2019. i risultati di mercoledì 17 luglio. Verdasco e Garin a sorpresa eliminati negli ottavi di finale : Primi quattro ottavi di finale nell’ATP di Bastad (Svezia) e sul rosso scandinavo val la pena analizzare cosa sia accaduto. Partiamo dal primo match in programma, tra il francese Jeremy Chardy (n.80 del ranking), opposto al cileno Christian Garin (n.37 del ranking), vincitore in stagione dell’ATP di Monaco di Baviera, sconfiggendo in finale il nostro Matteo Berrettini. Ebbene, a sorpresa, è stato il transalpino a imporsi con il ...

Tennis - ATP Newport 2019 : risultati di martedì 16 luglio : Si sono disputati gli ultimi sette incontri di primo turno dell’ATP 250 sull’erba statunitense di Newport, Rhode Island. Tra quelli che accedono al secondo turno il kazako Alexander Bublik, testa di serie numero 7, il serbo Viktor Troicki (nella foto) e il tedesco Mischa Zverev, specialista dell’erba e fratello maggiore di Alexander. Escono invece il numero 5 del tabellone, lo statunitense Steve Johnson, l’altro statunitnse Bradley Klahn, numero ...

Tennis - ATP Umago 2019 : Salvatore Caruso batte il francese Corentin Moutet e approda al secondo turno : Salvatore Caruso ha superato il primo turno dell’ATP 250 sulla terra rossa croata di Umago battendo col punteggio di 7-5 6-0 il francese Corentin Moutet. Entrambi erano reduci da un buon Roland Garros, dove hanno raggiunto entrambi il terzo turno avendo la meglio, tra gli altri, il siciliano sul francese Gilles Simon e il transalpino sull’argentino Guido Pella, Caruso ora affronterà il croato testa di serie numero 2 Borna Coric. Molto ...

Tennis - ATP Bastad 2019 : Chardy vince la battaglia con Carreno Busta. Avanzano Ramos e Dzumhur : Si sono completati i match di primo turno nel torneo ATP di Bastad. Bella vittoria del francese Jeremy Chardy, che ha superato in tre set lo spagnolo Pablo Carreno Busta con il punteggio di 6-4 4-6 7-5 dopo due ore e tredici minuti di gioco. Buona la prima anche per gli argentini Londero e Delbonis, che hanno sconfitto rispettivamente il connazionale Arguello e lo spagnolo Zapata Miralles. Da segnalare anche le vittorie di Albert Ramos sul ...

Tennis - ATP Umago 2019 : Paolo Lorenzi vince una maratona lunga oltre tre ore e va al secondo turno : Dopo una battaglia lunga tre ore ed undici minuti Paolo Lorenzi piega la resistenza del qualificato tedesco Peter Torebko e si qualifica per il secondo turno del torneo ATP di Umago: sulla terra battuta croata l’azzurro si impone in rimonta per 5-7 6-4 7-6 (3) ed affronterà la testa di serie numero 3, il serbo Laslo Djere. Nel primo set l’azzurro parte male, perdendo il servizio a 15 in apertura e vedendo subito l’avversario ...

Tennis - ATP Umago 2019 : Travaglia sconfigge Fabbiano nel derby e accede al secondo turno. Sarà sfida contro Fognini : E’ Stefano Travaglia ad aggiudicarsi il derby tutto italiano contro Thomas Fabbiano, match valido per il primo turno dell’ATP di Umago (Croazia). Sulla terra rossa croata, il n.105 del ranking si è imposto contro il pugliese (n.92 del mondo) con il punteggio netto di 6-3 6-2 in 1 ora e 16 minuti di gioco. Una vittoria comoda per Travaglia che quindi accede al secondo round, dove affronterà in un altro confronto tutto interno al Bel ...

Tennis - ATP 250 Newport 2019 : out Karlovic - vincono Granollers e - a fatica - Sandgren : Prima giornata dell’ultimo torneo su erba della stagione nel circuito maggiore, l’ATP 250 di Newport, organizzato nelle immediate vicinanze della Hall of Fame del Tennis mondiale. Si sono giocati gli ultimi match di qualificazione e i cinque incontri del primo turno. Si sono qualificati il serbo Viktor Troicki, l’australiano Alex Bolt, l’indiano Ramkumar Ramanathan e l’americano Tim Smyczek, tutti secondo pronostico ...

Tennis - ATP Umago 2019 : i risultati di lunedì 15 luglio. Sinner vola al secondo turno - Cecchinato bocciato ancora : Prima giornata di incontri nell’ATP di Umago (Croazia) e sulla terra rossa slava l’Italia aveva due rappresentanti nei tre match in programma. Il primo, Marco Cecchinato (n.40 del mondo), non riesce a uscire dal periodo di crisi. Un’altra sconfitta al primo turno per il siciliano che sembra aver smarrito completamente tutte le sue certezze nel proprio Tennis. Il 6-3 6-2 subito dallo sloveno Aljaz Bedene (n.87 del ranking) è ...

Tennis - ATP Umago 2019 : Jannik Sinner vince in rimonta contro Pedro Sousa e accede al secondo turno : In una stagione nella quale è in continua ascesa Jannik Sinner nel primo turno dell’ATP 250 sulla terra rossa croata di Umago centra un’altra bella vittoria battendo in rimonta col punteggio di 1-6 6-3 6-4 il portoghese Pedro Sousa. Il 17enne altoatesino di Sesto, in Val Pusteria, entrato in tabellone grazie a una wild card, ha prevalso contro un avversario che lo precede di quasi 100 posizioni nella classifica ATP, 109 contro 208, e ora al ...

Tennis - ATP Bastad 2019 : nella prima giornata avanzano Roberto Carballes Baena e Mikael Ymer : Due incontri nella prima giornata di incontri a Bastad, in Svezia, per quanto concerne il tabellone principale del torneo ATP di Tennis: sulla terra battuta scandinava le prime quattro teste di serie sono esentate dal primo turno e passano direttamente agli ottavi, dove sono raggiunti dall’iberico Roberto Carballes Baena e dalla wild card di casa Mikael Ymer. Nel primo incontro di giornata, durato due ore e dieci minuti, si aggiudica il ...