Tania Paragoni racconta il divorzio da Jimmy Ghione | “Non lo amavo più | so che ha

gossip.fanpage

(Di giovedì 18 luglio 2019), traduttrice ed ex moglie diildal celebre inviato di Striscia la notizia. “So che ha sofferto ed è un fatto che mi amareggia”“però l’amore si era trasformato in affetto. Non potevo restare con lui e fingere”.oggi è legato a Daria Baykalova.

Aldaegrassa : @Alessan02694862 @Valeria23549267 Ma noi dobbiamo sperare che qualcuno faccia meglio. Comunque la coppia con cui fa… -