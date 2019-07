“Su migranti l’Italia merita solidarietà”

sportfair

(Di giovedì 18 luglio 2019) Roma, 18 lug. (AdnKronos) – “Ciò che l’Italia vuole è una riforma del sistema disfunzionale di Dublino. E devo ammettere che mi chiedo come possa essere stato firmato un accordo così sbagliato. Posso comprendere che i Paesi del confine esterno non vogliano essere lasciati soli nella gestione della sfida migratoria.no la nostra solidarietà”. Così Ursula Von der Leyen in un’intervista a un gruppo di quotidiani internazionali, tra i quali El Pais, risponde a una domanda sull’atteggiamento del ministro dell’Interno italiano Matteo Salvini in tema di immigrazione. “è un obbligo umano salvare le persone che stanno affogando”, sottolinea la neoeletta presidente della Commissione europea, per la quale però “il nostro approccio politico dovrebbe concentrarsi, in primo luogo nel prevenire che le persone salgano sui ...

LegaSalvini : MIGRANTI, SULLE ONG SEI ITALIANI SU DIECI STANNO CON SALVINI - HuffPostItalia : Lega sotto attacco a Strasburgo su ong e migranti. M5S la lascia sola - MediasetTgcom24 : Migranti, Salvini si scontra con Francia e Germania su porti sbarco #Migranti -