Sturridge squalificato per scommesse | l’ex Liverpool ha “imbeccato” il fratello DETTAGLI

(Di giovedì 18 luglio 2019) L’ex attaccante delDanielè statoper sei settimane (4 con la condizionale) e multato per 84mila euro. Come riferito dalla Bbc, il giocatore è accusato di aver “imbeccato” suosu un suo potenziale trasferimento al Siviglia per lucrare sulle quote dei bookmakers. La Football Association ha già fatto sapere di voler fare appello contro questa decisione perché la ritiene troppo blanda: per la Federcalcio ingleseha dimostrato una “determinazione cinica” nel fornire le informazioni e vorrebbe una squalifica non inferiore ai sei mesi. In questo momento svincolato dopo aver rescisso il suo contratto con il– che potrà dunque tornare in campo dal 31 luglio – si e’ detto “contento che nove delle 11 accuse siano state respinte e che la Commissione mi abbia ...

