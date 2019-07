Stadio San Siro | Berlusconi | “Abbatterlo? Una cosa senza senso | assurdo solo pensarlo”

Approvata dopo 6 ore di consiglio la convenzione per lo Stadio San Paolo : È stata Approvata dopo 6 ore di discussione in consiglio comunale la convenzione tra la SSC Napoli ed il Comune per lo Stadio San Paolo. Un accordo di utilizzo non esclusivo per cinque anni rinnovabili con ulteriori cinque anni di contratto. La convenzione è stata firmata dopo un’accesa discussione e nonostante il parere negativo dei revisori dei conti. Stadio San Paolo, le cifre della convenzione Il club di Aurelio De Laurentiis ...

Nuovo Stadio o ristrutturazione di quello vecchio? Il dibattito sulle Luci a San Siro : Luci a San Siro non ne accenderanno più. O forse sì, ma solo un po’ più in là. Lo stadio dei milanesi, quello che è in piedi dal 1925, saprà il suo destino nei prossimi mesi. Forse rimarrà attivo fino al 2026. Poi, in occasione delle Olimpiadi Invernali di Milano-Cortina, sarà ristrutturato oppure, molto più probabile, demolito per fare spazio al Nuovo stadio. 1,2 MILIARDI DI INVESTIMENTI Nei giorni scorsi le società di Inter e Milan hanno ...

Atalanta in Champions - Gasperini non cambia nulla a parte lo Stadio : si giocherà a San Siro : «La stagione più importante dell' Atalanta», così come l' aveva definita il patron Percassi, avrà come palcoscenico in Champions il glorioso Meazza. Dopo l' ok dell' Inter, ieri è arrivato anche il via libera del Milan, alla richiesta del club bergamasco di giocare le partite interne della vecchia C

Nuovo Stadio San Siro - Salvini durissimo : “impensabile abbatere un impianto così glorioso” : Il progetto per l’abbattimento di San Siro, proposto da Milan e Inter, ha riscontrato il no di tutte le forze politche italiane: Matteo Salvini ha condannato duramente la proposta Il Nuovo progetto di San Siro continua a far discutere. Milan e Inter vorrebbero radere al suolo lo storico impianto per costruirne uno Nuovo, più moderno e funzionale dando, per così dire, un colpo di spugna sul glorioso passato vissuto al Giuseppe Meazza ...

Stadio San Siro - le reazioni della… politica : “Partendo dal presupposto che lo Stadio di San Siro e’ un tassello fondamentale per le Olimpiadi del 2026, la nostra unica certezza e’ che lo Stadio, il Milan e l’Inter fra sette anni saranno ancora protagonisti della citta’. Del futuro degli stranieri, padroni delle due societa’, non vi e’ invece alcuna certezza. Quindi lasciamo le fantasie e la fiction a chi in questi anni ha piu’ volte ...

Inter e Milan presentano il progetto per la creazione di un nuovo Stadio - verrà abbattuto il Meazza. Nuova area a San Siro : Inter e Milan hanno ufficialmente presentato al Comune di Milano il piano per la creazione di un nuovo Stadio da circa 60mila posti e la riqualificaione dell’Intera area di San Siro che prevede anche l’abbattimento del Meazza. Il comunicato congiunto redatto dale due società parla chiaro: “La domanda presentata alle istituzioni è il primo passo ufficiale da parte dei club volto ad avviare un percorso condiviso verso la costruzione, ...

Calcio - l’Atalanta a San Siro non piace agli ultras. Quelli dell’Inter minacciano : “In presidio se infesteranno il nostro Stadio” : “Ci ritroveremo al Baretto in tutte le occasioni in cui l’Atalanta dovesse infestare il nostro stadio con la propria presenza per le partite di Champions“. Firmato: gli ultras dell’Inter. Eppure l’idea aveva suscitato l’entusiasmo del mondo sportivo – e non solo – italiano. Lo stadio “Giuseppe Meazza” di Milano, la “Scala del Calcio“, a disposizione della ...

Atalanta a San Siro - la pesante risposta della curva Nord dell’Inter : “Non infesteranno lo Stadio” : Ipotesi San Siro per le gare casalinghe dell’Atalanta in Champions League. La curva Nord dell’Inter non ha preso bene l’eventualità: “Altra scelta scellerata. Atalanta a Milano no grazie”, scrive la tifoseria organizzata interista su Facebook. “Verrebbe da sorridere per non inorridire davanti al fatto che per il comune di Milano una festa ai giardini pubblici fosse un problema di ordine pubblico ma far ...

Le notizie del giorno – Il caos Stadio della Spal - l’Atalanta gioca a San Siro - le nuove maglie del Genoa : LE notizie DEL giorno – Si è conclusa un’altra giornata di sport e di calcio in particolare. Ecco le principali notizie del giorno che riguardano il mondo del pallone. caos SULLA stadio della Spal – “La società S.P.A.L. srl ha deciso di sospendere momentaneamente “Mai Sola” – Campagna Abbonamenti biancazzurra 2019-2020. Saranno comunicate in seguito le date di cambio posto e nuove sottoscrizioni”. E’ questo il comunicato ...

Napoli - Universiadi choc : atleta del Congo rapinato e scaraventato a terra davanti allo Stadio San Paolo : La cerimonia d'apertura delle Universiadi era nel suo pieno svolgimento con spettacoli e sfilate quando uno degli atleti partecipanti è stato scippato a pochi passi dello stadio San Paolo....