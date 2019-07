Spazio | nel vino rosso un alleato per preservare la salute degli astronauti diretti verso

Concluso il roll-out della Soyuz MS-13 che porterà Parmitano nello Spazio : Si sono concluse al cosmodromo russo di Baikonur, in Kazakistan, le operazioni di roll-out della Soyuz MS-13 e del suo lanciatore, che sabato porteranno sulla Stazione spaziale internazionale (Iss) l'astronauta italiano dell'Esa Luca Parmitano, quello della Nasa Andrew Morgan ed il comandante russo Alexander Skvortsov di Roscosmos. Per roll-out si intende il trasporto e il posizionamento della Soyuz dall'hangar di assemblaggio alla rampa di ...

Bezos : “investo nello Spazio perchè stiamo distruggendo la Terra - è l’unica soluzione per migliorare la nostra civiltà” : “Dobbiamo andare nello Spazio” perchè “stiamo distruggendo questo pianeta“. Parola di Jeff Bezos, il patron di Amazon nonchè uomo più ricco del mondo che sta investendo miliardi di dollari in tecnologie spaziali. In un’intervista a Cbs, Bezos ha spiegato che questi investimenti sono importanti “per la Terra, per il dinamismo delle future generazioni. Noi umani dobbiamo andare nello Spazio se vogliamo ...

Spazio - Bridenstine rivela gli obiettivi della NASA : nel 2024 l’uomo sulla Luna - nel 2033 la prima missione su Marte : La vita sulla Luna come prova generale per Marte: è l’obiettivo dichiarato di Jim Bridenstine, l’Amministratore della NASA. Nel corso di un incontro con la stampa per il 50° anniversario dell’allunaggio – riporta Global Science – il capo dell’agenzia spaziale statunitense ha svelato alcune date: 2024 l’uomo sulla Luna, 2033 la prima missione umana su Marte. Il varo del nuovo programma Artemis è l’ultimo indizio dello slancio per la ...

I peperoncini saranno coltivati (anche) nello Spazio : Se tutto andrà secondo i piani, quest’anno, a novembre, sulla Stazione Spaziale Internazionale (ISS) potranno crescere i peperoncini. Già, perché i ricercatori hanno intenzione di spedirci le piantine della resistente varietà Española capsicum annuum: i peperoncini, così, diventeranno i primi frutti coltivati nello spazio dagli astronauti statunitensi. «Stavamo cercando una varietà di piante che non ...

Alle 18 torniamo in diretta con Dead Space : l'orrore nello Spazio non invecchia mai : Quando nell'ottobre del 2017 siamo venuti a conoscenza della chiusura di Visceral Games non abbiamo dovuto salutare solamente un progetto legato a Star Wars ma anche una saga survival horror che soprattutto con i primi due capitoli è stata amata da moltissimi giocatori. Sperando in un ritorno nei prossimi anni, abbiamo nuovamente deciso di dedicare la live di oggi al primo e apprezzatissimo Dead Space. Proseguiamo quindi la nostra avventura con ...

Spazio : robot si addestra nella Death Valley per scalare le vette di Marte : Un robot costruito dalla NASA per scalare i monti di Marte si allena in California, nella Death Valley: si chiama Lemur, ha 4 zampe, ognuna con numerose dita dotate di piccoli uncini, e riconosce gli ostacoli grazie all’intelligenza artificiale. I test sono stati condotti dagli ingegneri del Jet Propulsion Laboratory di Pasadena. Il robot “Limbed Excursion Mechanical Utility robot” è dotato di strumenti sofisticati, come mini ...

Nuova tecnica per rilevare le strutture a rischio crollo dallo Spazio : il Ponte Morandi mostrava segni di deformazione già nel 2015 : I ponti connettono diversi posti tra di loro e sono di grande utilità per il trasporto e il movimento di cose e persone in tutto il mondo. Ormai la tecnologia è avanzatissima ed esistono strutture davvero imponenti. Molti governi investono ingenti somme di denaro nei programmi di ispezione e manutenzione, ma il numero di ponti che si avvicinano alla fine della loro vita o che hanno notevoli danni strutturali possono superare le risorse ...

Un vortice di ghiaccio nel Mare di Irminger : la FOTO al largo della Groenlandia dallo Spazio : La missione Copernicus Sentinel-2 ci mostra un vortice di ghiaccio marino al largo della costa orientale della Groenlandia, nel Mare di Irminger, che si trova appena a sud dello Stretto di Danimarca tra Groenlandia e Islanda. In questa immagine, acquisita il 9 giugno 2019, piccoli frammenti di ghiaccio marino, noti come banchi di ghiaccio galleggianti, seguono le correnti oceaniche sottostanti, dando luogo ad una formazione simile ad un grande ...

Tumori e malattie cardiovascolari : i viaggi nello Spazio aumentano il rischio? : Secondo gli esperti, i viaggi spaziali non aumentano il pericolo di Tumori e malattie cardiovascolari: per la ricerca pubblicata sulla rivista Scientific Reports, condotta da un team di scienziati statunitensi e russi, le radiazioni accumulate nel corso delle esplorazioni nel Cosmo non rappresentano un maggiore rischio di mortalità per astronauti e cosmonauti. Il nuovo studio – spiega Global Science – sdogana la pericolosità dei ...

Missione Beyond - cosa farà Parmitano nello Spazio : (foto: Esa/Nasa) Luca Parmitano, astronauta italiano dell’Agenzia spaziale europea (Esa) sta per partire. Con Beyond passerà più di sei mesi a bordo della Stazione spaziale internazionale (Iss), svolgendo una miriade di esperimenti e attività di manutenzione (qui il podcast appena lanciato dall’Esa dedicato alla sua Missione). E partecipando anche a prime volte destinate a entrare negli annali dell’esplorazione spaziale. Ma ...

Virgin Galactic si quota in Borsa per finanziare i viaggi nello Spazio : (foto: Virgin Galactic) La britannica Virgin Galactic sarà la prima società che organizza viaggi nello spazio a quotarsi in Borsa. Secondo quanto riporta il Wall Street Journal, la compagnia fondata da Richard Branson per questa operazione potrà contare sugli investimenti della Social Capital Hedosophia Holdings, una compagnia creata e guidata dall’ex vicepresidente di Facebook, Chamath Palihapitiya, che garantirà il capitale necessario in ...

Mandla Maseko è morto : era il primo astronauta africano destinato a volare nello Spazio : Doveva volare oltre l’atmosfera. Doveva essere il primo astronauta africano a farlo, ma la sua missione rimarrà solo un sogno stroncato da un incidente stradale. Mandla Maseko, morto sabato sera in sella alla sua moto, era un giovane cresciuto in una delle township dell’apartheid sudafricano e destinato allo spazio. A riportare la notizia è la CNN.Il giovane, soprannominato “Spaceboy” dopo aver superato ...

