Spazio | Bridenstine rivela gli obiettivi della NASA | nel 2024 l’uomo sulla Luna |  nel

(Di giovedì 18 luglio 2019) La vita sulla Luna come prova generale per Marte: è l’obiettivo dichiarato di Jim, l’Amministratore. Nel corso di un incontro con la stampa per il 50° anniversario dell’allunaggio – riporta Global Science – il capo dell’agenzia spaziale statunitense ha svelato alcune date:, 2033 la prima missione umana su Marte. Il varo del nuovo programma Artemis è l’ultimo indizio dello slancio per la Luna e poi Marte come meta a lungo termine. Perl’esplorazioneLuna permetterà di sperimentare le tecnologie per mandare i primi uomini su Marte. “Non escludo il 2033”, ha affermato. E se il report indipendente del Science and Technology Policy Institute bolla come impossibile l’ammartaggio umano nel 2033, l’Amministratore respinge le critiche: “Quella relazione si basa su ipotesi non tutte condivisibili. Esistono anche altre ...

