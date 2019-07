Sossio Aruta contro gli influencer | Fate vomitare | siete falsi! video

Uomini e Donne - Sossio Aruta furioso : "Fate vomitare" - : Alessandro Pagliuca È un Sossio Aruta che ne ha per tutti quello che si presenta su Instagram e gira un video dove risponde alle critiche lanciate a lui ed Ursula Sossio Aruta e Ursula Bennardo stanno vivendo un periodo magico. Il riavvicinamento dello scorso inverno a Uomini e Donne è stato seguito infatti dalla convivenza e dall’annuncio della dolce attesa. Tra circa tre mesi, infatti, la coppia darà alla luce una bambina e in ...

Gossip Uomini e Donne - Sossio Aruta furioso : “Fate vomitare” : Uomini e Donne, Sossio Aruta e Ursula Bennardo criticati: la risposta di lui Sossio Aruta e Ursula Bennardo stanno vivendo un periodo magico. Il riavvicinamento dello scorso inverno a Uomini e Donne è stato seguito infatti dalla convivenza e dall’annuncio della dolce attesa. Tra circa tre mesi infatti la coppia darà alla luce una bambina e in queste settimane continua a mostrare sui social la felicità per il lieto evento e per ...

Sossio Aruta e Ursula Bennardo non sono in crisi : la verità : Ursula e Sossio di Uomini e Donne Over sono più felici che mai: l’ultima news In quest’ultimo periodo Ursula Bennardo e Sossio Aruta hanno fatto molto preoccupare i loro fan. Difatti la lettera della ex dama del Trono Over che ha inviato al settimanale Di Più in cui si è lamentata un po’ del fatto che il suo compagno si sarebbe allontanato ha creato dell’allarmismo. Uno sfogo che ha fatto immediatamente pensare a una loro ...

U&D - Sossio Aruta scrive una lettera a Ursula : 'L'ardore dei primi mesi si è attenuato' : Quella composta da Sossio Aruta e Ursula è una delle ultime coppie formatesi all'interno della trasmissione della De Filippi. Tra alti e bassi, i due sono riusciti a proseguire il loro percorso di vita insieme e adesso aspettano una bambina. Alcune settimane fa, i fan di Uomini e Donne si erano preoccupati per via di una lettera scritta dall'ex dama. La donna aveva rivelato che da quando è rimasta incinta si è sentita in qualche modo meno amata ...

Uomini e donne - Sossio Aruta e la lettera Ursula Bennardo : «L'ardore si è attenuato - ho paura di farvi male» : Qualche giorno fa Ursula Bennardo ha scritto una lettera a Sossio Aruta, conosciuto sotto i riflettori di "Uomini e donne? di Maria De Filippi, in cui gli faceva sapere di aver notato un...

Sossio Aruta - lettera a Ursula : “Ti cerco di meno” e confessa tutto : La lettera di Sossio Aruta a Ursula Bennardo: c’è qualche problema? Ora è il turno di Sossio Aruta: ha scritto una lettera a Ursula Bennardo che, alcune settimane fa, gli aveva chiesto come mai si era allontanato da lei; lo avvertiva diverso, come se avesse paura di avvicinarsi alla bambina che portava in grembo. Sossio […] L'articolo Sossio Aruta, lettera a Ursula: “Ti cerco di meno” e confessa tutto proviene da Gossip e ...

Uomini e Donne - Sossio Aruta a Ursula : “Ho paura per la bambina” : Sossio Aruta spiega perchè cerca di meno Ursula di Uomini e Donne Over Ursula Bennardo e Sossio Aruta, come tutti sapranno, si sono conosciuti e innamorati nelle quattro mura dello studio di Uomini e Donne. La loro relazione non è certo stata tutta rose e fiori, ma alla fine il loro amore ha trionfato, tanto che tra qualche mese diventeranno genitori. Tuttavia la coppietta pare continuare ad avere qualche problemino. Difatti la donna, in una ...

Sossio Aruta : la dolce dedica a Ursula Bennardo per il suo compleanno : Oggi, martedì 25 giugno 2019, Ursula Bennardo, protagonista del trono over di 'Uomini e Donne' e 'Temptation Island Vip', festeggia il suo compleanno. Per l'occasione, il compagno e futuro papà di Bianca, Sossio Aruta ha voluto farle degli auguri molto speciali sui social.prosegui la letturaSossio Aruta: la dolce dedica a Ursula Bennardo per il suo compleanno pubblicato su Gossipblog.it 25 giugno 2019 16:47.

Uomini e Donne - Ursula Bennaro massacrata per lo sfregio ai bisex? Scende in campo Sossio Aruta : Una settimana difficile per Ursula Bennaro, ex del trono over di Uomini e Donne, il format condotto da Maria De Filippi su Cabnale 5. Il punto è che la Bennaro ha nuovamente attaccato i bisessuali, affermando che la loro è una perversione. Scontate le polemiche che la hanno colpita, sui social e non

Sossio Aruta - la dedica a Ursula Bennardo dopo la polemica che l’ha travolta : Sossio e Ursula, la vita dopo Uomini e Donne Over Va tutto a gonfie vele tra i sempre sorridenti Ursula Bennardo e Sossio Aruta di Uomini e Donne Over; la coppia attende un bambino, sta scegliendo la location per il matrimonio dell’anno prossimo e guarda al futuro con entusiasmo, grinta e speranza aggiornando continuamente i […] L'articolo Sossio Aruta, la dedica a Ursula Bennardo dopo la polemica che l’ha travolta proviene da ...

Non credevo ai miei occhi! La felicità di Sossio Aruta e Ursula Bennardo : Tempo fa, ospite al Trono Over di Uomini e donne insieme a Sossio Aruta, Ursula Bennardo aveva rivelato di essere in dolce attesa, una nuova gravidanza per l’ex dama. I due ex del programma di Maria De Filippi lo avevano scoperto nel giorno di San Valentino e avevano deciso di dare la notizia proprio nella trasmissione che li aveva fatti incontrare e innamorare.-- “Dalla mia ultima ...

News Uomini e Donne - Sossio Aruta furioso con i fan : “Vai a cag**e!” : Sossio Aruta perde la pazienza: gli insulti ai fan di Uomini e Donne Nonostante il suo percorso a Uomini e Donne sia terminato tempo fa, Sossio Aruta continua ad avere un certo seguito sul web. Anche se il suo successo non è dovuto soltanto ai suoi sostenitori. In molti non fanno che insultare l’ex cavaliere del Trono Over. Questa volta i commenti non sono passati inosservati, tanto da far andare il calciatore su tutte le furie. Cosa è ...

Sossio Aruta e Ursula Bennardo in crisi? La smentita : Negli scorsi giorni, i fan di Ursula Bennardo e Sossio Aruta hanno temuto che la coppia fosse caduta in una profonda crisi a pochi mesi dalla nascita della loro primogenita, Bianca. La dama, in una lettera affidata, al settimanale 'Di Più', si è lamentata dell'assenza del compagno: "Ami ancora me e la bimba che porto in grembo? Da quando aspettiamo una bambina, sei distante, ho avuto la sensazione che ti stessi allontanando, ...

Ursula Bennardo smentisce la crisi dopo la lettera per Sossio Aruta : Getta i fan nel panico la lettera di Ursula Bennardo per Sossio Aruta. La donna, attualmente incinta di loro figlia Bianca che arriverà a ottobre, ha infatti scritto un lungo messaggio per il suo compagno e lo ha affidato al settimanale DiPiù come riporta il sito Gossipetv. Secondo la dama del trovo over di Uomini e donne qualcosa sarebbe cambiato nell’atteggiamento del suo uomo ed è per questo che gli chiede alcune conferme in un momento ...