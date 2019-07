Sorella Luna

huffingtonpost

(Di giovedì 18 luglio 2019) C’è chi la guarda pensando a Dio e chi pensando che Dio non c’è. Fin dalla sua etimologia, la parola “” richiama la luce, la luce del sole che lariflette. Mi viene in mente un parallelismo: come il satellite della terra rispecchia la luce della stella più vicina a noi, così i primi cristiani risplendono della luce di Cristo. Sant’Ambrogio, patrono di Milano, scrisse che “la chiesa splende non della propria luce, ma di quella di Gesù”. Al di là di questo, vorrei ricordare le voci di chi, in tempi più recenti, con laebbe a che fare “scientificamente”. Sono passati 50 anni e quelle parole risuonano ancora: “Un piccolo passo per l’uomo, un grande balzo per l’umanità”. A pronunciarle fu Neil Armstrong, il primo uomo a calcare un piede sul ...

