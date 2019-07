Sony vuole anticipare di nuovo il futuro | ecco Xperia 1R J8220 con display 5K

Sony vuole investire in altri studi first party in vista dell'arrivo di PlayStation 5 : Quella di acquisire studi non è una tecnica nuova. Già Microsoft lo scorso anno aveva annunciato di aver investito su nuovi studi first party e stavolta anche Sony ha deciso di intensificare la propria attività cercando nuovi team.Come riporta Pushsquare, durante una conference call tenutasi la scorsa notte, Jim Ryan ha dichiarato che PlayStation sta pianificando di investire nell'acquisizione di nuovi studi, proprio in vista del lancio dello ...