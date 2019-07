Sofia muore a 12 anni dopo tre giorni di agonia | fatale l' incidente in vacanza nella

Incindente nell’idromassaggio : Sofia muore a 12 anni dopo tre giorni : Era in vacanza con la famiglia nello stabilimento balneare Texas di Marina di Pietrasanta in provincia di Lucca. dopo tre giorni di agonia è deceduta a soli 12 anni la piccola Sofia, originaria di Pavia, presso l’ospedale Opa di Massa dopo l’incidente avvenuto nella piscina idromassaggio. dopo essere andata in arresto cardiaco era stata soccorsa e rianimata ma è arrivata in ospedale in condizioni gravissime. Questa mattina il nuovo ...