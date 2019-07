Serie C | Coppa Italia | il calendario della fase eliminatoria

Coppa Italia Serie C - l’elenco delle squadre ammesse : La Serie C si prepara a regalare spettacolo, nel frattempo nelle ultime ore è stato diramato l’elenco delle società ammesse alla Coppa Italia di Serie C 2019-20. Come retrocesse dalla Serie B, ci saranno al via Padova e Carpi mentre secondo i risultati conquistati sono state ammesse per il girone A Piacenza, Arezzo, Pro Vercelli, Siena, Carrarese, Pro Patria, Novara, Alessandria; per il girone B Triestina, Imolese, ...

Serie A e Coppa Italia 2019-2020 - ufficializzate tutte le date : La Lega di Serie A ha ufficializzato le date della prossima stagione della massima Serie e della Coppa Italia. Il campionato comincia il 25 agosto.

Coppa Italia - decise le 9 squadre di Serie D che parteciperanno alla competizione : Saranno Adriese, Fasano, Fanfulla, Lanusei, Mantova, Matelica, Ponsacco, Sanremese e Turris, le nove squadre di Serie D che prenderanno parte alla prossima “TIM Cup” (Coppa Italia Lega Serie A). Inserite nel tabellone della TIM Cup 2019/2020, le suddette squadre scenderanno in campo il 4, l’11 ed il 18 del mese di agosto 2019, in coincidenza con i primi tre turni della manifestazione.L'articolo Coppa Italia, decise le 9 ...

De Siervo : «Serie A non decide su Supercoppa in Arabia : il caso BeoutQ non incide» : Il caso BeoutQ non inciderà sulla disputa della Supercoppa Italiana in Arabia Saudita: la decisione se giocare in Arabia tuttavia non spetta alla Lega ma ai club. Lo ha spiegato l’ad della Lega Luigi De Siervo, al termine del Consiglio di Lega odierno. «Supercoppa in Arabia? Cerchiamo sempre di rispettare e onorare i contratti. In […] L'articolo De Siervo: «Serie A non decide su Supercoppa in Arabia: il caso BeoutQ non incide» è ...

Coppa d’Africa 2019 - tutti i giocatori di Serie A presenti. Al via 15 esponenti dei Campionati italiani : L’edizione 2019 della Coppa d’Africa si svolgerà in Egitto da venerdì 21 giugno a venerdì 19 luglio: la competizione, alla prima edizione estiva, dato che fino all’ultima rassegna veniva giocata d’inverno, per le ire degli allenatori che nel bel mezzo della stagione perdevano diversi calciatori richiamati dalle rispettive Nazionali, prevede 24 squadre qualificate alla prima fase con sei gironi all’italiana, dai ...

Coppa America 2019 : i convocati che militano in Serie A. Tutte le squadre italiane rappresentate : Nella notte italiana tra il 14 ed il 15 giugno scatterà in Brasile la Copa America di calcio, che terminerà con la finalissima del 7 luglio. Dodici le formazioni impegnate, 10 affiliate alla CONMEBOL e 2 invitate appartenenti all’AFC, ovvero Giappone e Qatar: la prima fase prevede tre gironi all’italiana da quattro squadre, passeranno ai quarti le prime due di ogni girone più le due migliori terze. Di seguito tutti i convocati delle ...

Serie A contro BeoutQ : a rischio Supercoppa in Arabia : La Serie A si schiera con forza contro BeoutQ, piattaforma saudita che sottrae il segnale agli eventi sportivi i cui diritti sono stati acquistati da BeIn Sports. Lo scontro in Medio Oriente è cominciato nel 2017, quanto l’Arabia Saudita ha deciso di interrompere qualsiasi rapporto commerciale con il Qatar. Una decisione che ha comportato l’uscita […] L'articolo Serie A contro BeoutQ: a rischio Supercoppa in Arabia è stato ...

Definite le date della Serie A 2019-2020 e della Coppa Italia : La Lega Serie A ha definito le date per l’inizio e la fine della prossima stagione 2019-2020, si comincia il 24 e 25 Agosto.Il campionato di Serie A 2019-20 partirà nel fine settimana del 24 e 25 Agosto 2019 e terminerà domenica 24 maggio 2020.Non tutti sono d’accordoI club che parteciperanno alle competizioni europee chiedevano un inizio anticipato al 17 e 18, mentre il Ct Mancini sperava in una conclusione del campionato almeno ...