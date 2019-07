Se un giorno capirai quanto è bella la mia anima | sarai l’uomo della mia vita

dilei

(Di giovedì 18 luglio 2019) Niente fa più male di incontrare persone lungo la strada, che non sono in grado di comprendere la nostra. Passiamo giorni, mesi, a volte anni, a condividere pezzi dicon chi crediamo sappia ormai leggerci dentro. Quelle stesse persone che poi, da unall’altro, ci abbandonano sul cigliostrada col cuore spezzato. Dicono che la sofferenza vada affrontata, per rinascere più belle e forti di prima. A volte però, quando il cuore va in frantumi, ci si chiude in se stesse e si indossa una corazza, che protegge. Ci sentiamo sole, e i giorni trascorsi ad ascoltare l’assordante silenzio del cuore, sembrano anni. Arriva però il, in cui qualcosa di inaspettatamente bello arriva, e sconvolge per sempre la tua. Quel momento, sarà contrassegnato dall’arrivo di una persona che non vi lascerà mai più, perché solo lui, saprà comprendere la bellezzavostra. ...

