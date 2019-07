Scuola | arriva la clamorosa protesta di 400 docenti siciliani | ‘E adesso denunciateci

scuolainforma

(Di giovedì 18 luglio 2019) Il caso della docente di Palermo, Rosa Maria Dell’Aria, non è da considerarsi affatto chiuso. Ricorderete come la professoressa di italiano dell’Istituto tecnico industriale ‘Vittorio Emanuele III’ di Palermo venne sospesa per due settimane dopo essere stata accusata di non aver vigilato sul lavoro dei propri studenti in merito ad un video che tirava in ballo il ministro dell’Interno, Matteo Salvini in correlazione alle leggi razziali promulgate durante il Fascismo. Torna in auge il caso della prof di Palermo Circa 400, di cui 127 universitari, hanno sottoscritto una missiva indirizzata al Ministro dell’Istruzione, Marco Bussetti, all’interno della quale si chiede di fare piena luce sulla vicenda ed, in particolare, sul provvedimento disciplinare emesso contro la professoressa Dell’Aria che non sarebbe mai stato revocato come, ...

