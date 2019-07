Scherma | Mondiali 2019 | programma | orari e tv di oggi giovedì 18 luglio Tutti gli

Scherma - Mondiali 2019 : gli sciabolatori azzurri ambiscono al podio. Coreani e Szilagyi favoriti : Dopo una tre giorni dedicata alle qualificazioni, da domani ai Mondiali di Scherma si assegnano le prime medaglie. In pedana scendono gli sciabolatori e c’è sicuramente attesa per i quattro azzurri in gara (Luca Curatoli, Enrico Berrè, Aldo Montano Luigi Samele), che ambiscono a salire su quel podio mancato agli Europei. Gli azzurri sono stati tutti divisi ognuno in una parte diversa del tabellone e dunque non ci saranno derby azzurri ...

Mondiali di Scherma da domani a Budapest - Scarso Italia pronta : Al Syma Center di Budapest è tutto pronto. Dopo i primi tre giorni dedicati alle qualificazioni, da domani si fa sul serio. Saranno assegnate medaglie

Scherma - Mondiali 2019 : Rossella Gregorio e Martina Criscio superano le qualificazioni. Eliminata Sofia Ciaraglia : Terza giornata ai Mondiali di Scherma 2019 in corso di svolgimento a Budapest. Si è conclusa oggi la fase delle qualificazioni con le prove di fioretto maschile e sciabola femminile. Nessun fiorettista azzurro era presente in pedana, visto che in tabellone ci sono già Alessio Foconi, Daniele Garozzo, Giorgio Avola e Andrea Cassarà. Nella sciabola la sola Irene Vecchi era sicura della presenza nel main draw, mentre Rossella Gregorio e Martina ...

Scherma - Mondiali 2019 : domani si assegnano le medaglie nella spada femminile - Mara Navarria sogna il bis : domani inizierà la lotta per le medaglie ai Mondiali 2019 di Scherma a Budapest (Ungheria). Sulle pedane del Syma Center si comincerà, a partire dalle 8.30, con il tabellone principale della spada femminile, in cui vedremo in gara tre azzurre, Mara Navarria, Rossella Fiamingo e Alberta Santuccio, mentre Federica Isola ha visto interrompere il proprio cammino nelle fasi preliminari. Ambizioni importanti per le nostre portacolori, anche se la ...

Giorgio Avola in partenza per i mondiali di Scherma a Budapest : Giorgio Avola sarà in pedana sabato ai campionati del mondo assoluti di Scherma a Budapest. Con lui anche il maestro Eugenio Migliore

Scherma - Mondiali 2019 : tutti gli spadisti azzurri nel tabellone principale - Marco Fichera ed Enrico Garozzo superano le qualificazioni : La seconda giornata di gare dei Mondiali 2019 di Scherma a Budapest (Ungheria) sorride ai colori azzurri. Infatti Marco Fichera ed Enrico Garozzo superano le fasi preliminari e l’Italia avrà quindi quattro atleti anche nel tabellone principale della spada maschile, visto che Gabriele Cimini ed Andrea Santarelli erano già ammessi di diritto in base al ranking. I due azzurri, dopo aver superato la fase a gironi, hanno vinto entrambi gli assalti ...

Scherma - Calendario Mondiali 2019 : le date e le gare giorno per giorno. Programma - orari - tv e streaming : Sono iniziati a Budapest i Mondiali 2019 di Scherma. Questa attesissima rassegna iridata vedrà i migliori atleti del circuito sfidarsi sulle pedane della capitale ungherese fino a martedì 23 luglio. Un evento che avrà quest’anno un’importanza ancora maggiore, visto che rappresenterà il momento chiave del percorso di qualificazione alle Olimpiadi di Tokyo 2020. Infatti questa gara ha coefficiente 2,5 e metterà quindi in palio moltissimi punti per ...

Scherma - Mondiali 2019 : Rossella Fiamingo e Alberta Santuccio approdano al tabellone principale - eliminata Federica Isola : Due azzurre su tre avanzano nella prima giornata di gare dei Mondiali 2019 di Scherma a Budapest (Ungheria). Sulle pedane del Syma Center è iniziata oggi questa rassegna iridata, con le fasi preliminari della sciabola maschile e della spada femminile. Nella prima non erano impegnati azzurri, visto che Aldo Montano, Gigi Samele, Enrico Berrè e Luca Curatoli erano già ammessi di diritto nel main draw in base al ranking, così come la campionessa in ...

Scherma - Mondiali 2019 : presentazione Italia sciabola maschile. Curatoli e Berrè per la consacrazione - obiettivo podio per la squadra : Luca Curatoli ed Enrico Berrè cercheranno la definitiva consacrazione nella sciabola ai Mondiali 2019 di Scherma, che si svolgeranno a Budapest (Ungheria) dal 15 al 23 luglio. Entrambi hanno dimostrato di possedere un grande talento e la crescita esponenziale nelle ultime stagioni ha permesso loro di raggiungere ormai stabilmente i vertici internazionali. Nel loro palmares manca però ancora la medaglia iridata individuale e cercheranno quindi di ...

Scherma - Mondiali 2019 : programma - orari - tv e streaming. Il calendario completo : È iniziato il conto alla rovescia per i Mondiali 2019 di Scherma, che si svolgeranno a Budapest (Ungheria) da lunedì 15 a martedì 23 luglio. Una rassegna iridata da record, visto che saliranno in pedana ben 1086 atleti provenienti da 115 nazioni. Questa gara rappresenterà anche un momento cruciale del percorso di qualificazione alle Olimpiadi di Tokyo 2020, visto che l’evento ha coefficiente 2,5 e metterà quindi in palio punti pesanti per il ...

Scherma - Mondiali 2019 : presentazione Italia spada femminile. Un mix di giovani e veterane per proseguire nella risalita : Da Rio 2016 a Tokyo 2020, quattro anni per cancellare una delusione tremenda e prendersi quello che incredibilmente era sfuggito prima dell’Olimpiade brasiliana. Il tutto, però, passa da un Mondiale di Budapest importantissimo per la spada femminile Italiana, che ha bisogno di un piazzamento importante per continuare nella sua rinascita. Ripartire dopo il 2016 non è stato facile, perchè quello delle azzurre era stato un clamoroso ...

Scherma - Mondiali 2019 : presentazione Italia sciabola femminile. Squadra una garanzia - serve un guizzo nell’individuale : Grandi ambizioni nella gara a squadre di sciabola femminile per l’Italia ai Mondiali 2019 di Scherma, che si svolgeranno a Budapest (Ungheria) dal 15 al 23 luglio. Il quartetto formato da Sofia Ciaraglia, Martina Criscio, Rossella Gregorio e Irene Vecchi è stato infatti protagonista di un’ottima stagione e potrà conquistare una medaglia in questa rassegna iridata. Le nostre portacolori hanno grande voglia di riscatto dopo aver sfiorato il bronzo ...

Scherma - Mondiali 2019 : presentazione Italia fioretto maschile. Grandi individualità e necessità di fare squadra : Rieccoli, i magnifici quattro. Pronti a sbancare pure Budapest, possibilmente sia nell’individuale che a squadre, perché questa è la “dolce” condanna del fioretto maschile, al pari di quello femminile. Il risultato massimo coincide con quello minimo. Mica facile restare sempre lì, in cima al podio, diversamente da quanto si può pensare. pic.twitter.com/lNkZBcyK9D — Alessio Foconi (@AlessioFoconi) January 18, ...