Scherma | Mondiali 2019 Luca Curatoli | “Guardo il bicchiere mezzo pieno Ora guardo alla

(Di giovedì 18 luglio 2019) Una medaglia di bronzo che vale in ogni caso tantissimo:si arrende in semifinale aidi Budapestnel torneo di sciabola al maschile, l’azzurro è stato sconfitto nel penultimo atto dpoi medaglia d’oro, il sudcoreano Oh Sanguk. Una sconfitta che brucia visto l’andamento dell’incontro, ma, come dichiarato nel post gara e riportato dFede: “il”. Queste le dichiarazioni di: “Arrivavo da un periodo in cui il nervosismo in pedana mi aveva bloccato. Invece ho preso ispirazione da Nole Djokovic e dcalma con cui ha impostato la finale di Wimbledon ed oggi sono riuscito ad esprimere la mia. Contro Oh Sanguk, che è uno degli atleti più forti dell’intero circuito, avevo delle buone sensazioni. Poi però dopo il cambio di passante ho perso il ritmo e lui ne ha ...

