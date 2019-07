Scherma | Mondiali 2019 | domani tocca a fiorettiste e spadisti | grandi ambizioni per le

oasport

(Di giovedì 18 luglio 2019)aidia Budapest (Ungheria) si assegneranno le medaglie nella spada maschile e nel fioretto femminile. La quinta giornata di gare al Syma Center inizierà alle 8.30 con gli assalti del tabellone principale della spada, mentre alle 10.00 toccherà alle. In entrambe le gare vedremo in pedana tutti e quattro gli azzurri iscritti. L’Italia avràdi medaglia nel fioretto. La prima a salire in pedana sarà infatti Alice Volpi, campionessa in carica e numero uno del ranking, pronta a confermarsi nuovamente tra le migliori del mondo. Pronta ad un grande torneo anche Elisa Di Francisca, reduce dallo straordinario oro agli Europei, che cercherà di tornare sul podio iridato dopo sei anni. In gara vedremo anche Arianna Errigo, che proverà a ritrovare l’acuto in una stagione complessa, e Francesca Palumbo, in costante crescita e da non ...

LiaCapizzi : Uè uè La prima medaglia azzurra dei Mondiali di scherma a Budapest è Made in Napoli al 100%. Luca Curatoli batte 15… - Federscherma : MONDIALI BUDAPEST2019 - IV GIORNATA - ARRIVA LA PRIMA MEDAGLIA: BRONZO PER LUCA CURATOLI ?????????? #scherma - ElisaLovesJesi : Domani ho un impegno importantissimo ai Mondiali Assoluti di Scherma a Budapest: salirò in pedana alle 11. Seguitem… -