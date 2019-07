Scaroni | «Su San Siro ha parlato il Berlusconi sentimentale»

Scaroni : «Non ho mai parlato di demolire San Siro» : «L’area è iconica, San Siro è San Siro, il mondo conosce San Siro e non vogliamo andare da nessun’altra parte. Spero però di vedere le Olimpiadi nel nuovo stadio che costruiremo. Ci sono tante ragioni per cui dobbiamo fare il nuovo stadio, quella che considero dirimente è che non possiamo giocare in due in uno […] L'articolo Scaroni : «Non ho mai parlato di demolire San Siro» è stato realizzato da Calcio e Finanza - Calcio e ...

San Siro - Scaroni e Antonello in coro : “costruiremo un nuovo stadio accanto a quello vecchio” : Presenti entrambi in Svizzera per l’assegnazione delle Olimpiadi Invernali 2026, il presidente del Milan e l’ad dell’Inter hanno rivelato come verrà costruito un nuovo San Siro Milan e Inter lavorano per costruire un nuovo Meazza, le due società hanno intenzione di andare avanti nel percorso che condurrà alla costruzione di un impianto rivoluzionario. LaPresse/Roberto Monaldo Presenti in Svizzera per l’assegnazione ...