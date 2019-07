Sbarco sulla luna | c’era anche un po’ di Italia nella missione Apollo 11 | l’ingegnere

Sbarco sulla Luna : “In quei giorni tutto sembrava possibile - ed ora gettiamo le basi per una svolta epocale” : Un’avventura spaziale portò, 50 anni fa, un uomo per la prima volta sulla superficie della Luna, una ricorrenza che si intreccia con quella dei 20 anni dalla fondazione dell’INAF stesso, con il Decreto Legislativo n. 296 del 23 luglio 1999. Di seguito il ricordo personale del presidente dell’Istituto Nazionale di Astrofisica Nichi D’Amico. “La notte del 20 luglio di cinquant’anni fa è una di quelle che non si ...

Cosa sai davvero dello Sbarco sulla Luna? : Cinquant’anni fa Neil Armstrong e Buzz Aldrin solcavano per la prima volta la superficie lunare, regalando a uomini, donne e bambini del tempo – oggi adulti memori di quei momenti – uno dei passaggi più importanti della storia dell’umanità. Per celebrare il 20 luglio 1969 – giorno del primo uomo sulla Luna, di cui ricorre quest’anno un anniversario così importante – abbiamo raccolto nel nostro quiz alcune domande sulle ...

Apollo 11 - convegno a Palazzo Madama per celebrare i 50 anni dello Sbarco sulla Luna : Venerdì 19 luglio alle ore 11 si terrà in sala Koch a Palazzo Madama il convegno “1969, l’Italia vista dalla Luna. Dalle conquiste del passato alle nuove sfide del futuro“. L’evento, voluto e organizzato dal presidente del Senato Elisabetta Casellati, è la celebrazione del 50° anniversario dello sbarco dell’uomo sulla Luna e vedrà la partecipazione dell’astronauta Samantha Cristoforetti, del presidente e ...

Sbarco sulla Luna - New York ricrea la missione Apollo 11 : un’esperienza interattiva “catapulterà” il pubblico sulla superficie lunare : È sempre più vicino il 20 luglio, giorno in cui ricorre il 50° anniversario del primo Sbarco sulla Luna e negli Stati Uniti tutto è pronto per festeggiare l’impresa in grande stile. Il museo di Storia Naturale di New York, per esempio, ricrea con un’esperienza interattiva la storica missione Apollo 11, quando per la prima volta, il 20 luglio del 1969, l’uomo mise piede sul satellite della Terra. Grazie ad un proiettore ...

Sbarco sulla Luna - ecco cosa ha visto Aldrin negli ultimi 3 minuti dell’allunaggio : la NASA ricostruisce un VIDEO con nuove immagini satellitari : Rivivere la tensione degli ultimi 3 minuti che hanno preceduto l’atterraggio della missione Apollo 11 sulla Luna. Grazie ad una simulazione VIDEO della NASA, che ha ricostruito il paesaggio Lunare così come devono averlo visto Neil Armstrong e Buzz Aldrin a bordo del lander Eagle, ora si può. I ricercatori si sono serviti delle immagini riprese dalla sonda Lro (Lunar Reconnaissance Orbiter) della NASA, ripercorrendo l’esatta ...

Sbarco sulla luna - gli eventi speciali per celebrarne i 50 anni : Sono trascorsi 50 anni da quell'epico giorno in cui l'uomo, nella figura di Neil Armstrong prima, e di Buzz Aldrin poi, ha messo per la prima volta nella storia il suo piede sulla luna. E così, a mezzo secolo di distanza da quella gloriosa missione Apollo 11, le emozioni provate dal mondo intero davanti a quelle immagini televisive del 20 luglio 1969 tornano a farsi sentire: dagli Stati Uniti al Giappone, passando ovviamente anche ...

Sbarco sulla luna - tutte le collezioni fashion ispirate all'evento : Quando la luna bussò, la moda sulla luna ci era già andata. Anche se forse non tutti ne hanno memoria, a sbarcare era stato il pret-à-porter femminile con i grandi nomi dei sarti di allora che già in tempi non sospetti avevano dedicato le loro collezioni allo spazio. Quello sconosciuto. Ma già aspirazionale. Tra i nomi basta citare lo stilista francese Andrè Courrèges - che guarda caso aveva studiato da ...

Napoli festeggia i 50 anni dallo Sbarco sulla Luna con ‘MANN on the Moon’ : Sono già passati 50 anni dallo sbarco dell’uomo sulla Luna, giorno importante per la storia dell’umanità che si celebrerà il prossimo sabato 20 luglio. Per ricordare la missione spaziale Apollo 11 anche il Museo Archeologico di Napoli ha voluto dare il suo contributo. Proprio domani, 18 luglio, due giorni prima del Moon Day, aprirà i battenti la mostra ‘MANN on the Moon’, un’esposizione totalmente incentrata sul satellite della Terra e che sarà ...

Sbarco sulla Luna - Buzz Aldrin : “50 anni fa partimmo per una missione di enorme importanza” : In un videomessaggio pubblicato su Twitter, l’astronauta Buzz Aldrin invita gli Stati Uniti a guidare un’alleanza spaziale: “Non vedo l’ora che l’America abbia il ruolo di leader nel prossimo passo di un’alleanza spaziale“. Aldrin racconta: “50 anni fa, Neil Armstrong, Mike Collins e io partimmo per una missione di enorme importanza. Dio benedica i 400mila americani che ci hanno aiutato a ...

Sbarco sulla Luna - il videomessaggio di Buzz Aldrin : “Gli Stati Uniti guidino un’alleanza spaziale” : Buzz Aldrin invita gli Stati Uniti a guidare un’alleanza spaziale, in un videomessaggio pubblicato su Twitter, nel quale racconta la missione Apollo 11 e ringrazia coloro che l’hanno resa possibile. “Non vedo l’ora che l’America abbia il ruolo di leader nel prossimo passo di un’alleanza spaziale” dice ai suoi 1,4 milioni di follower. “Cinquant’anni fa, Neil Armstrong, Mike Collins e io partimmo per una missione di enorme ...

Chi è Margaret Hamilton - la donna che rese possibile lo Sbarco sulla Luna : Lo sbarco sulla Luna fu possibile grazie al coraggio e alla straordinaria forza di una donna: Margaret Hamilton. I suoi calcoli infatti consentirono agli astronauti di portare a termine la missione e mettere per la prima volta piede sulla Luna. Classe 1936, Margaret era una brillante informatica e divenne famosa per aver sviluppato il software che si trovava a bordo della navicella del programma Apollo. Per quasi cinquant’anni venne ...

Sbarco sulla Luna - Umberto Guidoni : “grande impresa - ci torneremo per capire la Terra. E che suggestione Marte ed Encelado…” : “La Luna e’ un vero museo naturalistico e, quando metteremo di nuovo piede sulla sua superficie, potra’ darci preziose informazioni sulle condizioni della Terra miliardi di anni fa“. Lo spiega a Blog Italia di AGI l’astronauta Umberto Guidoni in vista del 50esimo anniversario del primo Sbarco dell’uomo sulla Luna, il 20 luglio 1969. “Ben prima di esser visitata dagli astronauti, la Luna ci ha ...

Sbarco Apollo 11 : si avvicina l'anniversario. 50 anni fa l'atterraggio dell'uomo sulla Luna : "Un piccolo passo per l'uomo, un grande passo per l'umanità", sono queste le storiche parole che recitò Neil Armstrong il 20 luglio 1969, dopo aver posato per la prima volta piede sulla Luna...