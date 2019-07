Sbarco sulla Luna | 50° anniversario dell’allunaggio | Google dedica un doodle alla

50 anni dallo Sbarco sulla Luna : i mezzi che hanno fatto la storia delle missioni Apollo : Il razzo Saturn V, il modulo Lunare (LEM) e il modulo di comando e servizio Apollo (CSM) sono mezzi iconici che hanno fatto la storia dell'esplorazione spaziale, permettendo agli astronauti dell'Apollo 11 - e a quelli delle missioni successive, fino a Eugene Cernan - di mettere i piedi sulla regolite Lunare. Ecco le loro caratteristiche.Continua a leggere

Lo Sbarco sulla Luna ispirò persino la moda - un dibattito con Renato Balestra al Macro : "Va bene la Space Age, ma non dimentichiamoci il Flower Power e i movimenti di liberazione della donna e delle comunità afro-americane”, avverte Renato Balestra qualche minuto prima di intervenire alla lecture organizzata al Macro Asilo di via Nizza sulla Space Age Fashionnell’ambito delle celebrazi

Giochi VR su Oculus Rift e Quest per i 50 anni dello Sbarco sulla Luna : Quello dei Giochi VR, ovvero in realtà virtuale, è un mercato che ha finalmente varcato i confini delle tecnologie sperimentali. Anzi, continua a convincere critica e pubblico, e ad espandersi tanto su PC, quanto su console e addirittura su dispositivi mobile. La virtual reality, riportata alla ribalta da Oculus - azienda poi acquistata dal gigante dei social Facebook -, ha saputo contagiare Valve e HTC, passando per ASUS e Sony, che ha ...

50 anni dallo Sbarco sulla Luna : perché ci stiamo preparando per tornarci nel 2024 : Gli Stati Uniti si preparano a tornare sulla Luna nel 2024, a 55 anni dalla prima passeggiata sul suolo Lunare. Dal 1969 ad oggi, i motivi che spingono gli americani a viaggiare alla conquista del nostro satellite sono in parte gli stessi di decine di anni fa, in parte nuovi. Ecco cosa c'è da sapere sul prossimo viaggio sulla Luna.Continua a leggere

Oculus festeggia il 50° anniversario dello Sbarco sulla Luna portandoci sulla celebre navicella spaziale Apollo 11 : Sono passati quasi 50 anni da quando Neil Armstrong e Buzz Aldrin hanno mosso i primi passi sulla Luna. Lo spazio ha sempre incuriosito l'uomo, meta per molti irraggiungibile se non con la propria immaginazione. Ora non più.Il 20 Luglio 2019 saranno 50 anni dal momento storico che ha segnato un'epoca, che ha praticamente interessato tutti gli aspetti della cultura popolare, dal cinema all'arte, dalla letteratura alla musica. Andare nello spazio ...

Sbarco sulla luna - c’era anche un po’ di Italia nella missione Apollo 11 : l’ingegnere siciliano Filippo Pagano che insegnò a volare ad Armstrong : Il 20 luglio ricorre il 50° anniversario del primo Sbarco sulla luna con la missione Apollo 11, entrata di diritto nella storia come la missione che ha portato il primo uomo a mettere piede su un mondo diverso dalla Terra. Da allora è cambiato il nostro modo di guardare al satellite e anche l’approccio all’esplorazione spaziale. Protagonisti indiscussi dell’impresa gli Stati Uniti, che con la NASA avrebbero portato poi complessivamente 12 uomini ...

Sbarco sulla Luna : “In quei giorni tutto sembrava possibile - ed ora gettiamo le basi per una svolta epocale” : Un’avventura spaziale portò, 50 anni fa, un uomo per la prima volta sulla superficie della Luna, una ricorrenza che si intreccia con quella dei 20 anni dalla fondazione dell’INAF stesso, con il Decreto Legislativo n. 296 del 23 luglio 1999. Di seguito il ricordo personale del presidente dell’Istituto Nazionale di Astrofisica Nichi D’Amico. “La notte del 20 luglio di cinquant’anni fa è una di quelle che non si ...

Cosa sai davvero dello Sbarco sulla Luna? : Cinquant’anni fa Neil Armstrong e Buzz Aldrin solcavano per la prima volta la superficie lunare, regalando a uomini, donne e bambini del tempo – oggi adulti memori di quei momenti – uno dei passaggi più importanti della storia dell’umanità. Per celebrare il 20 luglio 1969 – giorno del primo uomo sulla Luna, di cui ricorre quest’anno un anniversario così importante – abbiamo raccolto nel nostro quiz alcune domande sulle ...

Apollo 11 - convegno a Palazzo Madama per celebrare i 50 anni dello Sbarco sulla Luna : Venerdì 19 luglio alle ore 11 si terrà in sala Koch a Palazzo Madama il convegno “1969, l’Italia vista dalla Luna. Dalle conquiste del passato alle nuove sfide del futuro“. L’evento, voluto e organizzato dal presidente del Senato Elisabetta Casellati, è la celebrazione del 50° anniversario dello sbarco dell’uomo sulla Luna e vedrà la partecipazione dell’astronauta Samantha Cristoforetti, del presidente e ...

Sbarco sulla Luna - New York ricrea la missione Apollo 11 : un’esperienza interattiva “catapulterà” il pubblico sulla superficie lunare : È sempre più vicino il 20 luglio, giorno in cui ricorre il 50° anniversario del primo Sbarco sulla Luna e negli Stati Uniti tutto è pronto per festeggiare l’impresa in grande stile. Il museo di Storia Naturale di New York, per esempio, ricrea con un’esperienza interattiva la storica missione Apollo 11, quando per la prima volta, il 20 luglio del 1969, l’uomo mise piede sul satellite della Terra. Grazie ad un proiettore ...

Sbarco sulla Luna - ecco cosa ha visto Aldrin negli ultimi 3 minuti dell’allunaggio : la NASA ricostruisce un VIDEO con nuove immagini satellitari : Rivivere la tensione degli ultimi 3 minuti che hanno preceduto l’atterraggio della missione Apollo 11 sulla Luna. Grazie ad una simulazione VIDEO della NASA, che ha ricostruito il paesaggio Lunare così come devono averlo visto Neil Armstrong e Buzz Aldrin a bordo del lander Eagle, ora si può. I ricercatori si sono serviti delle immagini riprese dalla sonda Lro (Lunar Reconnaissance Orbiter) della NASA, ripercorrendo l’esatta ...

Sbarco sulla luna - gli eventi speciali per celebrarne i 50 anni : Sono trascorsi 50 anni da quell'epico giorno in cui l'uomo, nella figura di Neil Armstrong prima, e di Buzz Aldrin poi, ha messo per la prima volta nella storia il suo piede sulla luna. E così, a mezzo secolo di distanza da quella gloriosa missione Apollo 11, le emozioni provate dal mondo intero davanti a quelle immagini televisive del 20 luglio 1969 tornano a farsi sentire: dagli Stati Uniti al Giappone, passando ovviamente anche ...

Sbarco sulla luna - tutte le collezioni fashion ispirate all'evento : Quando la luna bussò, la moda sulla luna ci era già andata. Anche se forse non tutti ne hanno memoria, a sbarcare era stato il pret-à-porter femminile con i grandi nomi dei sarti di allora che già in tempi non sospetti avevano dedicato le loro collezioni allo spazio. Quello sconosciuto. Ma già aspirazionale. Tra i nomi basta citare lo stilista francese Andrè Courrèges - che guarda caso aveva studiato da ...

Napoli festeggia i 50 anni dallo Sbarco sulla Luna con ‘MANN on the Moon’ : Sono già passati 50 anni dallo sbarco dell’uomo sulla Luna, giorno importante per la storia dell’umanità che si celebrerà il prossimo sabato 20 luglio. Per ricordare la missione spaziale Apollo 11 anche il Museo Archeologico di Napoli ha voluto dare il suo contributo. Proprio domani, 18 luglio, due giorni prima del Moon Day, aprirà i battenti la mostra ‘MANN on the Moon’, un’esposizione totalmente incentrata sul satellite della Terra e che sarà ...