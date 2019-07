San Federico di Utrecht | Santo del giorno Martire per richiamo dei Re al Vangelo

Skateboard - Dew Tour 2019 : Ivan Federico e AlesSandro Mazzara in finale! In palio punti per la qualificazione alle Olimpiadi 2020 : Ivan Federico e Alessandro Mazzara si sono qualificati alla Finale del Dew Tour, prestigioso torneo di Skateboard che mette in palio punti pesanti per il ranking internazionale (determinante per la qualificazione alle Olimpiadi di Tokyo 2020). I due azzurri, impegnati nella specialità park, andranno a caccia del podio nell’atto conclusivo che andrà in scena tra poche ore a Long Beach (California, USA) e proveranno a fare saltare il ...

Pentathlon - Europei Youth A Kaunas 2019 : oro per Federico AlesSandro e Giorgio Micheli : Iniziano al meglio gli Europei Youth A di Pentathlon, scattati oggi a Kaunas, in Lituania, con le staffette maschile e femminile: nella gara maschile si tinge d’oro la prova di Giorgio Micheli e Federico Alessandro, che vincono sia la prova di scherma che quella di nuoto e poi amministrano nel laser run, portando a casa il titolo continentale di categoria con 1191 punti, precedendo la Russia di Andrei Smirnov e Kirill Akhramovich, seconda ...

Uomini e Donne - Clarissa e Federico si spoSano il 30 maggio 2019 : Prima della scelta di Angela, Clarissa e Federico sono stati ospiti della puntata di Uomini e Donne di oggi. Maria De Filippi li ha fatti entrare come buon augurio per la tronista. I due si sposeranno domani, 30 maggio 2019, e sono tornati da poco in Italia (attualmente vivono a Miami).Commosso ed emozionati, hanno raccontato al pubblico che proprio fra meno di 24 ore i due si uniranno in matrimonio, accompagnati all'altare da amici e parenti ...

Clarissa e Federico si spoSano : festa di addio al nubilato e celibato insieme : Clarissa Marchese e Federico Gregucci: la coppia di Uomini e Donne festeggia addio al nubilato e al celibato Clarissa Marchese e Federico Gregucci sono pronti a convolare a nozze. Ma quando si sposa la dolce coppia di Uomini e Donne? La data del matrimonio è stata fissata per il 30 maggio e pare durerà ben […] L'articolo Clarissa e Federico si sposano: festa di addio al nubilato e celibato insieme proviene da Gossip e Tv.

Basket - Universiadi Napoli 2019 : i convocati dell’Italia. Federico Mussini e Andrea Pecchia guidano un gruppo con prospetti interesSanti : Sono state comunicate poco fa le convocazioni dei 16 giocatori che faranno parte del roster che si preparerà per le Universiadi estive, di scena a Napoli, con il torneo di Basket che avrà come sedi, oltre al PalaBarbuto partenopeo, anche Avellino (PalaDelMauro), Aversa (PalaJacazzi) e Cercola (PalaCercola). Di seguito i nominativi dei selezionati di coach Andrea Paccariè, già noto come allenatore della Luiss Roma in Serie B e prima ancora come ...