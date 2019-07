Samsung pensa agli smartphone pieghevoli | Huawei alle Smart TV | uno sguardo al futuro che

Samsung Galaxy S11 con display espandibile? Samsung ci sta pensando : ecco le immagini : Il gigante sudcoreano ha presentato un brevetto che illustra una soluzione apparentemente efficace per disporre di un display più grande in tasca. Le immagini mostrano che lo schermo del Galaxy S11 è espandibile orizzontalmente verso destra con il bordo della cornice attorno allo schermo che sembra adattarsi tramite un meccanismo a binario in modo che il display flessibile rimanga ben protetto da influenze esterne. L'articolo Samsung Galaxy S11 ...

Occhiali AR? Samsung ci pensa seriamente e spunta un brevetto : Samsung sta seriamente pensando di sviluppare degli Occhiali AR, realtà aumentata, nel prossimo futuro, tanto da depositare un brevetto. L'articolo Occhiali AR? Samsung ci pensa seriamente e spunta un brevetto proviene da TuttoAndroid.

Samsung pensa a una nuova app per le email : si parla di Samsung Email Plus : Samsung pensa a una nuova app per la posta elettronica secondo quanto emerso: trapela il nome di "Email Plus" per un'applicazione che potrebbe pensionare definitivamente l'attuale Samsung Email. L'articolo Samsung pensa a una nuova app per le Email: si parla di Samsung Email Plus proviene da TuttoAndroid.

Tutte le alternative pensate da TIM per Samsung Galaxy S10 e S10 5G valide anche ad inizio luglio : Il mese di luglio ci consentirà di prendere in esame numerose offerte TIM per tutti coloro che intendono acquistare il Samsung Galaxy S10, anche in riferimento alla versione 5G, con la quale potremo sfruttare la nuova Rete sulla quale si appoggia la compagnia telefonica in determinate realtà del nostro Paese. Dopo il punto della situazione condiviso sulle nostre pagine durante il mese di aprile, dunque, occorre analizzare più da vicino ciò che ...

Samsung pensa al futuro e si prepara al 6G : ecco cosa ci aspetta : Li Zaiyu, vice presidente di Samsung Electronics, ha confermato che il colosso coreano continuerà a investire sul futuro e si prepara già a studiare il 6G L'articolo Samsung pensa al futuro e si prepara al 6G: ecco cosa ci aspetta proviene da TuttoAndroid.