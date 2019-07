Salvini | «M5S e Pd già al governo insieme Tradito il voto degli italiani»

M5s-Lega - è rissa in Ue e ora Salvini rischia di perdere il commissario : "Quello del Movimento 5 Stelle al Parlamento europeo è stato un vero e proprio tradimento", tuonato fonti del Carroccio

Salvini si scopre "fragile" in Europa e teme lo sgambetto firmato M5s-Pd : Si complica la partita per il commissario Ue che la Lega era certa di esprimere. Giorgetti fuori dai giochi. La posizione di...

Salvini : con altri no il governo rischia. Ed evoca il pericolo di un asse Pd-M5S : «Non mi ha telefonato e non mi ha mandato neppure un messaggio. Ho scoperto dalle agenzie che Conte riferirà in Senato sulle fantasie dei soldi da Mosca». Matteo Salvini ancora non...

Salvini accerchiato. Pressing da Conte - M5S - Fico e Pd per portarlo in Parlamento : Salvini contro Conte. Conte contro Salvini. Salvini contro tutti. Con il presidente del Consiglio la linea telefonica si è interrotta da parecchi giorni. Con i 5 stelle i rapporti sono sempre più tesi, con i fronti aperti che aumentano ogni giorno. Il più grande è quello dei presunti fondi russi alla Lega, con Conte e M5S che insistono per un chiarimento parlamentare e Roberto Fico che si muove in Pressing sul Governo ...

Nomine Ue - Salvini attacca il M5s : “Preferisce poltrona - come si può votare con Renzi e Macron?” : Attacco frontale del vicepresidente del Consiglio, Matteo Salvini, al Movimento 5 Stelle e a Luigi Di Maio sul caso delle Nomine europee e della votazione a favore di Ursula von der Leyen come prossima presidente della Commissione europea: "Ma come si fa a votare con Renzi, Merkel e Macron per qualche poltrona in Europa?".Continua a leggere

Governo : Meloni - ‘perchè Salvini resta con M5S? sia premier esecutivo Lega-Fdi’ : Roma, 17 lug.(AdnKronos) – Per il centrodestra ‘vedo una prospettiva di Governo. I dati dicono che Lega e Fratelli d’Italia già da soli avrebbero una maggioranza schiacciante e francamente non comprendo perché Matteo Salvini preferisca stare al Governo con il M5S piuttosto che fare il premier di un Governo che avrebbe dei numeri per fare le cose importanti che all’Italia servono”. è quanto ha detto al Tg2, ...

Lega e M5S sempre più divisi in Europa - Salvini : “Gravissimo voto Cinque Stelle su von der Leyen” : "Abbiamo visto una presidente indicata dalla Merkel e sostenuta da Macron, Renzi, Berlusconi e dai Cinque Stelle, sbilanciatissima a sinistra sul alcuni temi, siamo preoccupati. È come se in Italia ci fosse un governo Pd-Fi-M5s, che cambiamento rappresenta?". Così Matteo Salvini, commenta il sostegno dell'alleato di governo all'elezione di Ursula von der Leyen alla presidenza della Commissione Ue.

Russia - il pm Greco su Matteo Salvini : "Non serve sentirlo" - smentiti i deliri di Pd e M5s : Matteo Salvini non sarà sentito dai pm per l'inchiesta sui presunti fondi russi alla Lega. Dopo le polemiche dei giorni scorsi, è il procuratore capo di Milano, Francesco Greco, a confermarlo: "Assolutamente no, il ministro non sarà sentito, non c'è la necessità". Greco ha inoltre rimarcato che si t

Russia - Roberto Fico getta la maschera alla Camera : "Sto col Pd - Salvini in aula". Governo M5s-compagni? : Giù la maschera. Da che è esplosa la vicenda dei presunti fondi alla Lega dalla Russia, il caso che vede al centro Gianluca Savoini, è tornata strettamente d'attualità la teoria secondo la quale M5s e Pd potrebbero provare una manovra di palazzo per ribaltare la maggioranza e andare al Governo insie

M5S e Conte chiedono a Salvini del caso Russia - lui replica : 'Non ho niente da dire' : Sia Di Maio che lo stesso Premier Conte hanno chiesto più volte al Ministro dell'Interno Matteo Salvini di riferire in Aula la propria posizione riguardante i presunti contatti tra la Lega e la Russia. L'interessato ha però replicato, a propria volta, che non ha niente da dire al riguardo e che non è disposto a discutere di fantasie. Ha quindi aggiunto che è in corso un'inchiesta e si è augurato che tutto si risolva in fretta. La richiesta di ...

Dario Franceschini - l'uomo dell'intrigo Pd-M5s : ora si capisce perché Lega e Matteo Salvini... : In un governo dove la tensione è alle stelle da mesi, gli echi che arrivano dalla Russia con l'inchiesta di Buzzfeed e il tavolo dei sindacati convocati al Viminale da Matteo Salvini altro non fanno che rendere sempre più irrespirabile il clima. E più a rischio il futuro del governo che ha ormai sol

Salvini non molla Savoini e D'Amico sul Russiagate e provoca M5s su Siri e Garavaglia : Apre il fortino del Viminale alle parti sociali per non sentirsi solo e per tutto il giorno Matteo Salvini prova a rialzare la testa sbandierando sondaggi, provocando gli alleati M5s e difendendo tutti coloro che per una ragione o per un’altra sono finiti in inchieste giudiziarie che coinvolgono la Lega: “Conosco brave persone. Fino a prova contraria, io ho fiducia nelle persone. Se c’è uno stato di diritto liberale e ...

Autonomia : Salvini - ‘se M5S ha cambiato idea - lo dica’ : Roma, 15 lug. (AdnKronos) – “Se i 5 Stelle hanno cambiato idea sull’Autonomia, lo vengono a dire ai cittadini. Perchè io ho una faccia e una parola”. Lo afferma il ministro dell’Interno Matteo Salvini.L'articolo Autonomia: Salvini, ‘se M5S ha cambiato idea, lo dica’ sembra essere il primo su CalcioWeb.